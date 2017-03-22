Taciz ettiği çocuk, onu görme korkusuyla kalp krizi geçirip ölmüştü; tahliye edildi!

İzmir’in Bornova ilçesinde, torununun arkadaşı 9 yaşındaki Yağmur K.’yi taciz ettiği suçlamasıyla hakkında ‘çocuğa cinsel istismarda bulunmak’tan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık T.Ç., üçüncü duruşmada tahliye oldu.

Yağmur K., ilk duruşmada tacizcisiyle karşılaşacağı için yaşadığı stres ve korkuya minik kalbinin dayanmaması sonucu davadan iki gün önce geçtiğimiz 21 Kasım’da kalp krizinden hayatını kaybetmişti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Torunu G.A.’nın arkadaşı Yağmur K.’yi (9) taciz ettiği suçlamasıyla hakkında ‘çocuğa cinsel istismarda bulunmak’tan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık 56 yaşındaki T.Ç.'nin yargılanmasına devam edildi. İzmir 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya tutuklu sanık T.Ç., sanık avukatı Hüseyin Karaboğa, Yağmur K.'nın ailesinin avukatı Sinan Sayman katılırken Yağmur K.'nın ailesi duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı Hâkim Tamer Bulam, İstanbul Adli Tıp Kurumu’dan gelen otopsi raporunda, Yağmur K., kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Sanığın avukatı gelen raporu kabul etmediklerini, yeni rapor alınmasını talep etti.

"Dedem yağmura dokunmadı"

Tanık olarak, Yağmur K. ile o gün oyun oynayan T.Ç.'nin torunu G.A. dinlendi. Dinlenme sırasında, sanık ve salondaki izleyiciler çıkarıldı. Pedagog eşliğinde mahkeme heyetine ifade veren 7 yaşındaki tanık G.A., "Ben daha önce Yağmurların evine bir kez gittim, oyun oynadık. Daha sonra Yağmur bizim eve geldi. Odamda oyun oynuyorduk. Tablet yüzünden aramızda kavga çıktı. Yağmur evden gitti. Dedem Yağmur'a hiç dokunmadı, ellemedi, öpmedi" dedi.

Savcı tahliye istedi!

Savcı ise, sanığın kaçma ve delilleri karartma şüphesinin olmaması nedeniyle sanığın tahliyesini talep etti. Müşteki avukatı Sinan Sayman ise hayatını kaybeden Yağmur K.'nın poliste verdiği ifadesi nedeniyle ve sanığın kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluğunun devamını talep etti. Sanık avukatı Hüseyin Karaboğa ise, tanığında ifadeleri ve müvekkilinin düzenli hayatının, sabit ikametgahının bulunması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliyesinin talep etti.

"Dedem vurmadığında dokunmuyor"

Mahkeme heyeti karar için kısa bir ara verdi. Daha sonra mahkeme heyeti tanık G.A.'yı tekrar çağırdı ve "Dokumaktan ne anlıyorsun" diye sordu. Tanık G.A., kısa bir süre cevap veremedi. Mahkeme Başkanı Tamer Bulam'ın bir kaç kez daha sormasının ardından G.A., "Dedem vurmadığında dokunmuyor. Vurulmadığına dokunmadı olarak anlıyorum" dedi. Daha sonra mahkeme heyeti G.A.'ya "Deden Yağmur'a hiç dokundu mu, kucakladı mı?" diye soru sordu. G.A. ise "Dedem Yağmur'a dokunmadı, kucaklamadı" dedi.

“Benim Yağmur'u tuttuğumu görmedi”

Bu sırada söz alan sanık T.Ç., "Torunum ile rahmetli Yağmur kapalı olan kapıdan karşılıklı birbirlerini ittiriyorlardı. Torunum yatak odasında, Yağmur ise koridor tarafında kapıyı karşılıklı ittiriyorlardı. Ben Yağmur'u tutup çıkardım evden. Kapı kapalı olduğu için torunum benim Yağmur'u tutuğumu görmedi" dedi. Bu sırada sanık ile tanığın çelişkili ifadeleri sonrası Mahkeme Başkanı Tamer Bulam tanık G.A.'yı tekrar çağırıp, "Siz yatak odasında mı, yoksa senin odanda mı kavga edip kapıyı ittirdiniz" diye soru sordu. Tanık G.A. ise kendi odasında olayın olduğunu söyledi.

Müşteki avukatı Sinan Sayman, "Mağdur Yağmur K. ve ailesinin sanık ile hiç bir husumetinin olmaması nedeniyle sanığa böyle bir suçlamayı durduk yere yüklenmeyecektir. Yağmur ifadesinde, yaşadıklarını tek tek anlatmıştır. Sanık ise inkar etmiştir. Sanığın 7 yaşındaki torunu G.A tanık olarak ifadesi alındığında, tanığa öğretilmiş bir ifade verdiklerini düşüyoruz. Sanık T.Ç. ile tanık G.A.'nın ifadelerinde çelişki görünüyor. Sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep ediyoruz" dedi.

Tahliye edildi!

Mahkeme heyeti bire 2 oy çokluğuya sanık T.Ç.'yi, sanığın kaçma ve delilleri karartma şüphesinin olmaması nedeniyle tahliyesine, Yağmur K.'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için yeniden raporunun İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenmesine, eksik dosyaların tamamlanması için duruşmayı Haziran ayına erteledi.

Olay, Kızılay Mahallesinde geçen 29 Temmuz akşamı meydana geldi. İlkokul öğrencisi Yağmur K., babasından izin alıp komşularının kızı G.A., ile balkonlarında oynamaya başladı. Oyunda yaşadıkları tartışma sırasında arkadaşı küsüp yanından ayrıldı. Bunun üzerine tek kalan Yağmur K.'nin yanına gelen arkadaşının dedesi T.Ç., iddiaya göre bebek alacağı vaadiyle küçük kızı torununun odasına götürdü. Hem bu odada, hem de evin salonunda torunu olmadığı sırada T. Ç.'nin tacizine uğradığı öne sürülen Yağmur K., bu durumdan rahatsız olup dışarı çıkarak karşıdaki evlerine gitti.Yaşadıklarını annesine anlatması üzerine ailesi polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan T.Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasından sonra da T.Ç., hakkında İzmir 7'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğa cinsel istismarda bulunmak'tan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Yağmur K., iddiaya göre ilk duruşmada tacizcisiyle karşılaşacağı için yaşadığı stres ve korkuya minik kalbinin dayanmaması sonucu davadan iki gün önce geçtiğimiz 21 Kasım’da kalp krizinden hayatını kaybetti. Mahkeme heyeti, ikinci duruşmaya avukatı ile birlikte gelen sanık T.Ç., tutukladı.