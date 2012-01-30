-Tacikistanlı kadın uçakta doğum yaptı TAŞKENT (A.A) - 30.01.2012 - Tacikistanlı 26 yaşındaki hamile kadın, Moskova-Duşanbe seferini yapan uçakta doğum yaptı. Moskova-Duşanbe seferini düzenleyen uçağın ait olduğu Tajik Air şirketinden yapılan açıklamada, Tacikistanlı 26 yaşındaki Nasiba Davlatova'nın Moskova-Duşanbe hava seferini yapan uçakta doğum yaptığı belirtilirken, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Açıklamada, hosteslerin yanı sıra uçakta yolcu olarak bulunan bir doktorun doğuma müdahale ettiği ifade edilirken, uçağa Moskova'dan binen 9 aylık hamile Davlatova'nın uçuş öncesinde havaalanı görevlilerine yanlış sağlık belgesi vererek uçtuğu belirtildi. Moskova-Duşanbe hava seferi yapan uçağın Özbekistan hava sahasındayken doğum yapan Davlatova ve bebeğinin, Duşanbe havalimanına inmesinin ardından başkentteki doğumevine gönderildiği ifade edildi. Açıklamada, ayrıca sözkonusu doğum vakasının, Tajik Air'e ait uçaklarda meydana gelen 4. doğum vakası olduğu hatırlatılırken, daha önce 2007'de St. Petersburg-Duşanbe, 2008'de Moskova-Duşanbe, 2011'de de Moskova-Duşanbe hava seferi düzenleyen uçaklarda Tacik kadınların doğum yaptığı kaydedildi.