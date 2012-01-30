T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tacikistanlı kadın uçakta doğum yaptı TAŞKENT (A.A)

30 Ocak 2012 18:48

-Tacikistanlı kadın uçakta doğum yaptı TAŞKENT (A.A) - 30.01.2012 - Tacikistanlı 26 yaşındaki hamile kadın, Moskova-Duşanbe seferini yapan uçakta doğum yaptı. Moskova-Duşanbe seferini düzenleyen uçağın ait olduğu Tajik Air şirketinden yapılan açıklamada, Tacikistanlı 26 yaşındaki Nasiba Davlatova'nın Moskova-Duşanbe hava seferini yapan uçakta doğum yaptığı belirtilirken, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Açıklamada, hosteslerin yanı sıra uçakta yolcu olarak bulunan bir doktorun doğuma müdahale ettiği ifade edilirken, uçağa Moskova'dan binen 9 aylık hamile Davlatova'nın uçuş öncesinde havaalanı görevlilerine yanlış sağlık belgesi vererek uçtuğu belirtildi. Moskova-Duşanbe hava seferi yapan uçağın Özbekistan hava sahasındayken doğum yapan Davlatova ve bebeğinin, Duşanbe havalimanına inmesinin ardından başkentteki doğumevine gönderildiği ifade edildi. Açıklamada, ayrıca sözkonusu doğum vakasının, Tajik Air'e ait uçaklarda meydana gelen 4. doğum vakası olduğu hatırlatılırken, daha önce 2007'de St. Petersburg-Duşanbe, 2008'de Moskova-Duşanbe, 2011'de de Moskova-Duşanbe hava seferi düzenleyen uçaklarda Tacik kadınların doğum yaptığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24