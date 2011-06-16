-TACİKİSTAN'DA REŞİT OLMAYANLARA BAYRAM DIŞINDA CAMİ YASAK TAŞKENT (A.A) - 16.06.2011 - Tacikistan'da parlamento, çocuk terbiyesinde velilerin sorumluluğunu artıran yasayı onayladı. "Çocukların terbiyesi ve eğitiminde velilerin sorumluluğu" yasası, çocukların eğitimi ve terbiyesine yönelik velilerin sorumluluklarını düzenliyor. Yeni düzenlemeyle 18 yaşın altındaki çocukların, ahlaksızlık, tecavüz, ayrımcılık ve terör içerikli kitap ve filmleri izlemesi ve okuması, içki içmesi, bayram günleri hariç camilere gitmesi, dini örgütlerde yer alması, araç kullanması yasaklandı. Yasa kapsamında veliler ilgili devlet kurumlarından izin almadan çocuklarını eğitim amacıyla yurt dışına gönderemeyecek. Veliler, çocuklarını ağır işlerde çalıştıramayacak, değerli takılarla okula gönderemeyecek. Geçen yıl Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından teklif edilmesinin ardından hazırlanan çocukların terbiyesi ve eğitiminde velilerin sorumluluğu yasası tasarısı, geçen yıl Aralık ayında Rahman tarafından, tartışılmak üzere kamuoyuna sunulmuştu. Rahman, Milli Güvenlik Kurulunda daha önce yaptığı konuşmada, bazı dini grupların, yurt dışından aldıkları mali destekle ülkedeki anayasal rejimi değiştirmeyi amaçladığını, bu amaç doğrultusunda gençleri yurt dışındaki dini okullara gönderdiğini ve ileride bu gençlerini kullanmak istediğini ileri sürerek, velilerden, yurt dışındaki dini okullarda okuyan Tacik öğrencilerin ülkeye geri dönmesini sağlamasını istemişti.