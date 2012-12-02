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Dünya

Tacikistan'da Facebook engeli kalkıyor mu?

Tacikistan Devlet Haberleşme Servisi Şefi Zukhurov: Sosyal paylaşım sitesinde yayımlanan her türlü aşırılık çağrılarının yer almasından rahatsızlık duyuyorum

02 Aralık 2012 10:28

Tacikistan Devlet Haberleşme Servisi Şefi Beg Zukhurov, Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'le yaptığı telefon görüşmesiyle sosyal paylaşım sitesi Facebook'a engelin yakında kalkabileceğini duyurdu.

Zukhurov, yaptığı basın açıklamasında, tercüman aracılığıyla kendisiyle irtibata geçerek, Facebook'a erişimin engellenmesi nedenleriyle ilgili bilgi aldığını belirttiği Zuckerberg'e, "yakın geçmişte yaşanan iç savaşta yakınlarını kaybeden Tacikistan vatandaşlarının büyük bir kısmının, sosyal paylaşım sitesinde yayımlanan her türlü aşırılık çağrılarının yer almasından rahatsızlık duyduğunu" ilettiğini kaydetti.

Zukhurov, telefon görüşmesinde, Zuckerberg'e, engelleme kararının, Haberleşme Servisi bünyesinde sivil toplum temsilcilerinden oluşan komitenin aldığını hatırlatarak, sosyal paylaşım sitesi kullanıcılarının davranışlarını da dikkate alarak, komite üyelerini söz konusu engelin kaldırılması için ikna etmeye çalışacağını da dile getirdiğini belirtti.

Pazartesi günü, "ulusal çıkarlara zarar veren ve ülke yönetimini eleştiren" yazılar barındırdığı gerekçesiyle sosyal paylaşım sitesi Facebook, Tacikistan Devlet Haberleşme Servisi tarafından engellenmişti.

Devlet Haberleşme Servisi Şefi Zukhurov da, Facebook'un sahibi Zuckerberg'e atfen, "Facebook'un sahibi var mı?. Ben, onunla görüşmek isterdim. Eğer, onun vakti yoksa, yardımcılarıyla da görüşmeye hazırım" şeklinde basına açıklama yapmıştı.

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