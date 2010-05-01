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Dünya

Tacikistan'da çocuk felcinden ölümler artıyor

Dünya Sağlık Örgütü Tacikistan Temsilciliğinden yapılan açıklamada çocuk felci vakalarının giderek arttığı ifade edildi.

01 Mayıs 2010 03:00

T24- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tacikistan Temsilciliğinden basına yapılan açıklamada, ülkedeki çocuk felci vakalarının giderek arttığı ifade edilerek, bu çerçevede 171 vakanın tespit edildiği, çocuk felcinden ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği ifade edildi.


Açıklamada, 16 Nisandan bu yana ülkedeki DSÖ uzmanlarının UNICEF ve ABD Hastalıkları Tedavi ve Kontrol Merkezi görevlileriyle işbirliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilirken, 26 Nisan'da da ülkeye UNICEF tarafından 4 milyon adet çocuk felci aşısının getirildiği ve ülkede aşı kampanyasının başlatıldığı hatırlatıldı.


Daha önce, DSÖ'den yapılan açıklamada, ülkede 128 çocukta çocuk felci tespit edildiği, 10 çocuğun çocuk felcinden öldüğü belirtilmiş, Tacikistan'da en son 1997 yılında çocuk felci vakasının görüldüğü hatırlatılmıştı.

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