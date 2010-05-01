Tacikistan'da çocuk felcinden ölümler artıyor

T24-



Açıklamada, 16 Nisandan bu yana ülkedeki DSÖ uzmanlarının UNICEF ve ABD Hastalıkları Tedavi ve Kontrol Merkezi görevlileriyle işbirliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilirken, 26 Nisan'da da ülkeye UNICEF tarafından 4 milyon adet çocuk felci aşısının getirildiği ve ülkede aşı kampanyasının başlatıldığı hatırlatıldı.



Daha önce, DSÖ'den yapılan açıklamada, ülkede 128 çocukta çocuk felci tespit edildiği, 10 çocuğun çocuk felcinden öldüğü belirtilmiş, Tacikistan'da en son 1997 yılında çocuk felci vakasının görüldüğü hatırlatılmıştı.