-TACİKİSTAN'DA ÇATIŞMA: 5 POLİS ÖLDÜ TAŞKENT (A.A) - 05.10.2010 - Tacikistan'ın doğusunda devam eden çatışmalarda 5 polis öldü. Tacikistan İçişleri Bakanlığına dayandırılan yerli basında çıkan haberlerde, ülke doğusundaki dağlık Kamarob bölgesinde silahlı militanlarla emniyet güçleri arasında devam eden çatışmalarda 5 polisin öldüğü, 1 polisin ise yaralandığı bildirildi. Silahlı militanlarla emniyet birimleri arasında 2 haftadan bu yana çatışmaların devam ettiği Raşt ilçesi ile de telefon bağlantısı dahil tüm iletişim kanalları kesildiği öğrenildi. Geçen ay sonunda, Duşanbe cezaevinden kaçan 25 mahkumun yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonları desteklemek için bölgeye giden askeri konvoya silahlı militanlar tarafından düzenlenen saldırıda 25 asker ölmüş, 14'ü ise yaralanmıştı. Tacikistan hükümeti, 19 Eylülde meydana gelen saldırı için, 1992-1997 yılları arasındaki iç savaşta hükümete karşı direnen Birleşik Tacik Muhalefetinin (BTM) eski komutanlarından Mirzohoca Ahmedov (Mirzohoca Belgi), Alauddin Davlatov (Ali Bedaki) ve Abdullo Rahimov'un (Molla Abdulla) yandaşlarını sorumlu tutmuştu.