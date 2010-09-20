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Dünya

TACİKİSTAN'DA ASKERİ KONVOYA PUSU DUŞANBE (A.A)

20 Eylül 2010 11:47

-TACİKİSTAN'DA ASKERİ KONVOYA PUSU DUŞANBE (A.A) - 20.09.2010 - Tacikistan'da ağır silahlı radikal dinci militanların bir askeri konvoya kurduğu pusuda 23 kişi öldü.  Savunma Bakanlığı sözcüsü Feridun Makhmadaliyev, Afanistan sınırı yakınındaki batı Rasht bölgesinde giden konvoyun bir vadide pusuya düşürüldüğünü bildirdi.  Saldırıda 23 askerin öldüğünü, çok sayıda askerin de yaralandığını belirten sözcü, saldırganların Çeçenistan bölgesinden ve Afganistan ile Pakistan uyruklu olduklarının tahmin edildiğini söyledi. Makhmadaliyev, militanların liderinin radikal dinci komutan Molla Abdullo olduğunu ifade etti.   Molla Abdullo, 1997'deki iç savaşın sonunda Afganistan'a kaçmıştı, ancak geçen yıl Devlet Başkanı İmamali Rahmanov hükümetinin devrilmesi amacıyla ülkesine döndüğü sanılıyor. 

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