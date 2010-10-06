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Dünya

TACİKİSTAN'DA ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 4 ÖLÜ TAŞKENT (A.A)

06 Ekim 2010 12:09

-TACİKİSTAN'DA ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 4 ÖLÜ  TAŞKENT (A.A) - 06.10.2010 - Tacikistan'da, son dönemde hükümet ile silahlı militanlar arasında çatışmalara sahne olan Raşt bölgesinde askeri helikopter düştü, kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Tacikistan Ulusal Ordu Basın Bürosu, ülkenin doğusundaki Raşt'taki kazada ölen ve yaralananların mürettebat olduğunu bildirdi. Helikopterin teknik nedenlerden düştüğü kaydedildi. Duşanbe cezaevinden kaçan 25 mahkumun saklandığı Raşt bölgesinde geniş çaplı operasyonlar düzenleniyor. Operasyonları desteklemek için bölgeye giden askeri konvoya silahlı militanlar tarafından 19 Eylülde düzenlenen saldırıda 25 asker ölmüş, 14'ü yaralanmıştı.

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