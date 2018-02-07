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Dünya

Tacikistan hükümeti, ülkedeki camilerin yarısını kapattı

Ülkede çalışmak için gerekli belgelere sahip olmayan 35 imam da görevden uzaklaştırıldı

07 Şubat 2018 00:02

Tacikistan'daki yaklaşık 4.000 camiden 1938'inin, izin belgelerinin olmaması nedeniyle kapatıldığı açıklandı.

Tacikistan hükümeti Din ve Gelenek İşleri Komitesi Başkanı Hüseyin Devletzade, basın mensuplarına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Söz konusu camilerin çoğu gerekli belgeleri düzenlemeden inşa edildi ve faaliyetlerini sürdürdü. Kendilerine kayıt prosedüründen geçmeleri için zaman tanındı, ancak belirlenen sürelerde işlemleri tamamlamadılar ve bu nedenle kapatıldılar" ifadelerini kullandı.

35 imam görevden uzaklaştırıldı

Devletzade, ayrıca çalışmak için gerekli belgelere sahip olmayan 35 imamın görevlerinden uzaklaştırıldığını da sözlerine ekledi.

Yerel yönetimlerin vereceği kararlar doğrultusunda, kapatılan camilerin bir kısmının ihtiyacı olan ailelere konut olarak kullanmaları için teslim edileceği, diğer bir kısmının ise kültür evi, çay evi, sağlık merkezi ve kreş olarak kullanılacağı bildiriliyor.

 

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