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Dünya

Tacikistan hapishanesinde isyan çıktı: 13 ölü

Güvenlik güçleri isyanı bastırdı

08 Kasım 2018 16:28

T24 Haber Merkezi

Tacikistan'ın Khujand kentinde bulunan bir hapishanede isyan çıktı. İddialara göre güvenlik güçleri isyanı bastırmaya çalışırken 13 kişiyi öldürdü. Yetkililer hapishanede bir isyan çıktığını doğruladı ancak başka bir yorumda bulunmadı.

İsmini paylaşmak istemeyen bir içişleri bakanlığı çalışanına göre isyan, IŞİD üyesi olmaktan tutuklu bulunan bir mahkumun gardiyana saldırmasından sonra başladı. 

İsyan çıktıktan sonra hapishane görevlileri destek kuvveti çağırdı, ve gelen destekle güvenlik güçleri isyanı bastırdı.  İddialara göre bu sırada 13 mahkum hayatını kaybetti.

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