Tacikistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem: 5 ölü

T24 Dış Haberler

Orta Asya ülkesi Tacikistan'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremde 5 kişi hayatını kaybetti.

Depremin merkezinin başkent Duşanbe'nin 165 kilometre uzağında olduğu, ancak sarsıntının şehirde hissedildiği belirtildi.

Tacik Acil Durum Komitesi Tajikabad bölgesindeki üç köyde onlarca evin yıkıldığını ve elektrik hatlarının hasar gördüğünü belirtti. Hayatını kaybeden 5 kişinin de bu köylerden olduğu belirtildi.

Sabah 7.14'te yaşanan depremin 10 kilometre derinde meydana geldiği belirtildi.