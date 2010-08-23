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TACİKİSTAN, 25 MAHKUMUN YAKALANMASI İÇİN YARDIM İSTEDİ TAŞKENT (A.A)

23 Ağustos 2010 23:15

-TACİKİSTAN, 25 MAHKUMUN YAKALANMASI İÇİN YARDIM İSTEDİ TAŞKENT (A.A) - 23.08.2010 - Tacikistan, cezaevinden kaçan 25 mahkumun aranması ve yakalanması konusunda Rusya ve Afganistan'dan yardım istedi. Tacikistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan 1.Yardımcısı Kasım Gaffarov, cezaevinden kaçan 25 mahkumun arasında Rusya vatandaşlarının da bulunduğuna dikkati çekerek, bu kaçakların Afganistan'a geçme olasılığına karşı Rusya ve Afganistan emniyet birimlerinden yardım istendiğini açıkladı. Gaffarov, Duşanbe'deki cezaevinden kaçan ve aralarında 6 Rusya vatandaşının da bulunduğu 25 mahkumun firarını organize edenlerin Tacikistan vatandaşları İbrahim Nasriddinov, Hikmet Azizov ile Rusya vatandaşı Magomed Ahmedov olduğunu belirtti. Gaffarov, Duşanbe'deki 1 No'lu Tutukevinden bir gardiyanı öldürerek kaçmayı organize eden Nasriddinov, Azizov ile Ahmedov'un, diğer 22 mahkumu da serbest bırakmak için Adliye Bakanlığına bağlı tutukevine saldırdıklarını ve dört gardiyanı öldürerek firar ettiklerini kaydetti. Mahkumların terör ve yasadışı uyuşturucu kaçakçılığından dolayı hüküm giydiklerini hatırlatan Gaffarov, ülkenin Raşt bölgesine doğru ilerleyen kaçakların Afganistan'a geçme olasılığının yüksek olduğunu belirtti. 20 Ağustosta Tacikistan Yüksek Mahkemesi, Birleşik Tacik Muhalefeti (OTO) liderlerinden, Temmuz 2009da ülkenin doğusunda öldürülen eski Acil Durumlar Bakanı Mirza Ziyayev'in oğulları Saidahmad ve Muhammedriza Ziyayev ile kardeşi Şeyh Abdusamet'in de aralarında bulunduğu ve ''Mirza Ziyayev'' dosyası kapsamında yargılanan 46 sanığı 10 yıl ila 30 arasında değişen çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı. Duşanbe'deki cezaevinden firar edenlerin büyük bir kısmını ''Mirza Ziyayev'' dosyasından dolayı hüküm giyen mahkumlar oluşturuyor.  Bu arada, Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya istihbarat birimlerinin cezaevi kaçaklarının aranması ve yakalanması konusunda Tacik tarafına her türlü yardımı sağlayacağını açıkladı.

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