Taçi, Kosova seçimlerinde zaferini ilan etti

T24 - Kosova'da Sırbistan'dan bağımsızlık ilanı sonrasında ilk kez yapılan parlemento seçimleri sonrasında, Başbakan Haşim Taçi zaferini ilan etti. Başkent Priştine'de yaptığı konuşmada Taçi, seçim sonucunun Avrupa ve Amerikan değerlerinin zaferi anlamına geldiğini söyledi.





Seçimlerden sonra yapılan sandık çıkışı anketleri de Başbakan Haşim Taçi'nin lideri olduğu Kosova Demokratik Partisi'nin (PDK) oyların yüzde 31'ini alarak seçimi kazanacağı yönündeydi.

PDK'nın en yakın rakibi, eski koalisyon ortağı Kosova Demokratik Birliği'nin oyların yüzde 26'sını aldığı düşünülüyor.



Kosova'nın Kuzey'indeki Sırplar, Sırbistan'ın boykot çağrısına uyarken, ülkenin başka bölgelerindeki Sırp yerleşimlerinde yaşayanların çoğunun oy kullandığı bildiriliyor. Avrupa Birliği seçimlerin, Kosova'nın birliğe üyelik perspektifi açısından önemli olduğunu söylüyor. Seçim kampanyası sırasında, en fazla yolsuzluk ve ekonomik kriz tartışılmıştı.



Avrupa'nın en zayıf ekonomisi



Erken seçim sürecini, Kosova Demokratik Birliği'nin liderlik krizi sonrası koalisyondan çekilmesi başlattı. Yaklaşık 3 yıl önce bağımsızlığını ilan eden Kosova, Avrupa'nın en zayıf ekonomilerinden biri. İşsizlik yüzde 45 civarında. Gençler arasında bu oran daha da fazla. Birçok Batılı ülke tarafından tanınmasına karşın, Kosova hala Birleşmiş Milletler üyesi değil ve Arnavut çoğunluk, Sırp azınlıkla barıçşıl bir birliktelik kurulabileceğini göstermesi için baskı altında.



2 milyon nüfuslu ülkede, 120 bin Sırp yaşıyor. Sırpların çoğunluğu, NATO güçlerinin koruması altındaki bölgelerde yaşıyor.









