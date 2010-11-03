-TAÇİ: ARABULUCULUĞUNUZDAN MEMNUNİYET DUYARIZ PRİŞTİNE (A.A) - 03.11.2010 - Kosova Başbakanı Haşim Taçi, Belgrad ile Priştine arasındaki diyaloğa Türkiye'nin büyük katkısı olacağını belirterek, bu süreçte Türkiye'nin arabuluculuk yapmasından memnuniyet duyacağını söyledi. Kosova Başbakanı Haşim Taçi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la düzenledikleri ortak basın toplantısında, Başbakan Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugünün özel bir gün olarak tanımlayan, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin güçlü olduğunu kaydeden Taçi, iki ülke arasında kültürel ve dinsel bağların gelecekte daha da pekişeceğine inandığını belirtti. Türkiye'nin uluslararası barış gücündeki askeri ve Kosova'daki Avrupa Birliği Hukuk Düzeni Misyonu'nda (EULEX) görev yapan Türk uzman ve polislerinin Kosova barışına önemli katkı sağladığını belirten Taçi, Türkiye'de Polis Akademisinde Kosova'dan 9 polisin eğitim gördüğünü ifade etti. Kosova'da Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının (TİKA) sunduğu hizmetler için de teşekkür eden Taçi, Türkiyeli yatırımcıların da Kosova'nın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunduklarını vurguladı. Priştine Uluslararası Havaalanı'nın 1 Ocak 2011'den itibaren Limak şirketi tarafından işletileceğini ifade eden Taçi, Morina-Merdare otoyolunun Enka tarafından inşa edilmekte olduğunu ve Kosova Posta Telekomünikasyon şirketinin özelleştirmesinde de Türk şirketlerinin ihaleye katıldıklarını anımsattı. Kosova'nın Avrupa Atlantik yöneliminde ikili işbirliğine hazır olduğunu kaydeden Taçi, komşuları Makedonya, Karadağ ve Arnavutluk'la iyi ilişkilerinin bulunduğunu, aynı ilişkileri Sırbistan'la da geliştirmek istediklerini dile getirerek, bu yönde Belgrad'da da olumlu bir havanın estiğine dikkati çekti. Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin uluslararası bir süreç olduğuna vurgu yapan Başbakan Taçi, Uluslararası Adalet Divanı'nın Kosova lehine görüş açıklamasında ve BM Genel Kurulu'nda bu kararın onanmasında Türkiye'nin çok önemli rol oynadığını belirterek, "Belgrad-Priştine diyaloğunda Türkiye'nin büyük katkısı olacak. Bu süreçte Türkiye'nin arabuluculuk yapmasından memnuniyet duyarız" dedi. Taçi, Sırbistan ile Kosova'nın Avrupa Birliği yolunda birlikte ilerlemeleri gerektiğini de belirterek, geçmişteki olayların etkisinden kurtulmaları gerektiğini sözlerine ekledi.