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Dünya

Tac Mahal değil 'Çakmahal'

Bangladeşli bir yönetmen, Hindistan’daki Tac Mahal’in aynı büyüklükteki kopyasını başkent Dakka’da inşa ettirdi

11 Aralık 2008 02:00

Bangladeşli yönetmen İhsanullah Moni, Hindistan’daki Tac Mahal’in aynı büyüklükteki kopyasını başkent Dakka’da inşa ettirdi.

Moni açılışta yaptığı konuşmada, 1980 yılında Agra’daki Tac Mahal’i ziyaret etmesinin ardından “aşk anıtı” diye tanımladığı bu eserin aynısını yaratmayı kafasına koyduğunu söyledi.

Bangladeşliler’in gerçek Tac Mahal’i ziyaret etmeye gücünün yetmeyeceğini kaydeden Moni, bu eseri halkının ayaklarına getirdiğini sözlerine ekledi.


Gerçek Tac Mahal

Gerçek Tac Mahal’in yapımı 20 yıl almıştı. Ancak kopya Tac Mahal’in inşaatı altı yıl sürdü ve yaklaşık 57 milyon dolara maloldu. Kopya eserin inşaatında için İtalyan mermeri ve Belçika elmasları kullanıldı.

Hindistan’ın ise, bu büyük eserin kopyalanmasından memnun olmadığı bildiriliyor.

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