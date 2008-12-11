Tac Mahal değil 'Çakmahal'

Moni açılışta yaptığı konuşmada, 1980 yılında Agra’daki Tac Mahal’i ziyaret etmesinin ardından “aşk anıtı” diye tanımladığı bu eserin aynısını yaratmayı kafasına koyduğunu söyledi.Bangladeşliler’in gerçek Tac Mahal’i ziyaret etmeye gücünün yetmeyeceğini kaydeden Moni, bu eseri halkının ayaklarına getirdiğini sözlerine ekledi.Gerçek Tac Mahal’in yapımı 20 yıl almıştı. Ancak kopya Tac Mahal’in inşaatı altı yıl sürdü ve yaklaşık 57 milyon dolara maloldu. Kopya eserin inşaatında için İtalyan mermeri ve Belçika elmasları kullanıldı.Hindistan’ın ise, bu büyük eserin kopyalanmasından memnun olmadığı bildiriliyor.