Tac Mahal, 6 ay aradan sonra ziyarete açıldı

Hindistan'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede alınan önlemler kapsamında yaklaşık 6 ay ziyarete kapalı olan Tac Mahal yeniden ziyarete açıldı.

Hindistan'da 6 aydır kapalı olan Tac Mahal yeniden ziyarete açıldı. Ülkede Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken Hindistanlı yetkililer turistlerin en çok ziyaret ettiği Tac Mahal'i açmaya karar verdi. Tac Mahal'e günde sadece 5 bin turist ziyaret etmesi bekleniyor. Biletler ise yalnızca internetten üzerinden satılıyor.

Ülkede toplam Koronavirüs vaka sayısı 5 milyon 491 bin 410'a yükselirken Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 bin 933 oldu. Hindistan, 7 milyon 5 bin 893 vakanın görüldüğü ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ikinci ülke konumunda.

Öte yandan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, mart ayından itibaren başlayan sıkı önlemler sonrasında, sınırlandırmaları hafifletmeye karar verdi. Tren ve yurt içi uçak seferleri yeniden hizmet vermeye başladı. Marketler ve lokantalar da yeninden açıldı.