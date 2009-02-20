Tabutta son kurşun

Balkan ülkesi Karadağ'da insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Levazımat dükkânına giren adam bir tabut istedi. Daha sonra dükkân sahibinin gözleri önünde tabutun içine uzanan adam tabancayla kafasına bir el ateş etti.





Karadağ'ın başkenti Podgorica'da 52 yaşındaki bir adam, levazımatçıda bir tabut satın aldı. Tabutun parasını ödedikten sonra işyeri sahibinden tabutu kapının önüme koymasını istedi. Bir veda mektubu kaleme alan adam, dükkan sahibinin gözleri önünde tabutun içine uzanarak kafasına bir el ateş etti.



Dükkan sahibi gördüğü manzara karşısında şoke olurken, intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Silahı çenesinin altına dayarak ateş etti. Çeneden çıkan kurşun burnu da parçalayarak dükkanın vitrinine saplandı.



Bu olayı haber yapan Karadağ gazetesi 'Vijesti' 52 yaşındaki adamın ailesinde yaşadığı problemler nedeniyle intihar girişiminde bulunduğunu yazdı. Öfkelenip canına kıymak isteyen adamın komada olduğu da belirtildi.





