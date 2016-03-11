Tabut hapishaneye girdi!

Bir süredir uygulamada olan, tutuklu ve hükümlülerin yaşamını yitiren yakınlarının cenaze törenlerine özel izinle götürülmesi yöntemi, Bursa’da farklı bir şekilde uygulandı. Bursa'da öldürülen Sinan Y.’nin cenazesi, iki kişiyi öldürmek suçundan tutuklu bulunan kardeşi Deniz Y.’nin son kez görmesi için Bursa H Tipi Cezaevi'ne götürüldü

Bursa’da Sinan Y. ile 27 yaşındaki Erhan Ö. öldürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Erhan Ö’nün cenazesi Batman’a, Sinan Y.’nin cenazesi ise önce 2 kişiyi öldürmek suçundan tutuklu bulunan kardeşi Deniz Y’nin son kez görmesi için Bursa H Tipi Cezaevi ’ne götürüldü. Deniz Y.’nin son kez tabutta gördüğü Sinan Y.’nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Aydın’a gönderildi.

Merkez Osmangazi İlçesi’ne bağlı Gökçeören Köyü’nde çarşamba sabahı ormanlık alana giden köylüler, yol kenarında tabanca ile öldürülen iki erkek cesedini yan yana görünce jandarmaya haber vermişti. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, kimliklerinden öldürülen kişilerin Sinan Y. ve Erhan Ö. olduğunu belirlemiş, cesetler savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılmıştı.