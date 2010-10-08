-TABURDA BOYA BADANA SIRASINDA PATLAMA NUSAYBİN (A.A) - 07.10.2010 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2. Hudut Taburu Komutanlığı'nda boya badana işlemi sırasında meydana gelen patlamada biri ağır 6 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 2. Hudut Tabur Komutanlığı Korgeneral Kenan Dalbaşar Kışlası'nda boya badana yapılması sırasında patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 6 asker yaralandı. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağır yaralanan askerlerden Ferhat Bolat (22) askeri helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesine sevk edildi. Patlamanın, boya badana yapılması sırasında tiner bidonuna alevin temas etmesiyle meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Soruşturma sürüyor.