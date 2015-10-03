Taburcu oldu, kapının önünde düşüp hayatını kaybetti

Bursa'da üç gün önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle tedavi gören Ahmet Faruk Önal, taburcu edildi. Çıkışta ayağı kayıp başını çarpan Önal, hayatını kaybetti.
Üç gün önce merkez Nilüfer ilçesi Barış Mahallesinde servis şoförü öğrencileri indirdikten sonra, geri manevra yaparken
Ahmet Faruk Önal'a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Ünal, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ayağı kaydı, başını çarptı
Tedavisinin ardından taburcu edilen Önal, hastanenin çıkışında ayağının kayması sonucu düşerek başını çarptı. Düşmenin etkisiyle yaralanan Önal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Önal'ın cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmayı sürüyor.