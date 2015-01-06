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Ekonomi

Tablolarla Türkiye ekonomisinin 12 yıllık özeti

Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisinin 2002-2014 yılları arasındaki görünümünü verilerle ortaya koydu

06 Ocak 2015 14:09

*Mahfi Eğilmez

 

 

Türkiye ekonomisinin 2002 - 2014 arasındaki görünümünü iki tablo ile yorumsuz olarak ortaya koyalım.

2014 yılı için enflasyon ve faiz dışındaki göstergeler tahmindir. Buna göre 2002 ile 2014 arasında Türkiye ekonomisinin yıllar itibariyle durumu şöyle ortaya çıkıyor.


Tanımlar:

Enflasyon: Fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak artmasıdır.

Büyüme: GSYH’nın bir önceki döneme göre reel olarak artış oranıdır.

Stagflasyon: GSYH büyümesinin durmasına karşılık enflasyonun devam etmesi olgusudur. (2008 yılındaki yüzde 0,7’lik büyüme durgunluk olarak alınmıştır.)

Slumpflasyon: GSYH’nın küçülmesine karşılık enflasyon oluşması halidir.

Bu yazı mahfiegilmez.com'da yayımlanmıştır.
 

 

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