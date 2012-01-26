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Dünya

Tabletler boyun eğriliği nedeni PARİS (A.A)

26 Ocak 2012 13:39

-Tabletler boyun eğriliği nedeni PARİS (A.A) - 26.01.2012 - Tablet bilgisayarların, boyun eğriliğine ve duruş bozukluğunun neden olduğu kas ağrılarına yol açabileceği belirlendi. ABD'nin Harvard Üniversitesinden Jack Dennerlein ve ekibinin yaptığı araştırma, tablet bilgisayarların hafif olduğunu ve kolay taşınabildiğini ancak klasik masaüstü bilgisayarlarıyla kıyaslandığında, kullanımları sırasında baş ve boynun daha fazla bükülmesi nedeniyle boyun ve omuz ağrılarına davetiye çıkardığını gösterdi. "Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation" dergisinde yayımlanan araştırmada görüş açısının çok aşağıda kalmaması için tabletin masada kullanılabileceği ya da altına destek konulabileceği, böylece duruşun düzeltilebileceği belirtildi. Araştırmacılar ayrıca tablet bilgisayarların, en azından film izlerken diz üzerine konulmaması tavsiyesinde bulundu.

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