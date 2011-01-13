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Dünya

Tablet gazetesi 19 Ocak'ta çıkıyor

News Corp ile Apple, 19 Ocak'ta dünyanın ilk tablet gazetesini başlatıyor.

13 Ocak 2011 02:00

T24 - News Corporation'ın sahibi Rupert Murdoch ile Apple'ın patronu Steve Jobs, iPad tablet bilgisayarla okunabilecek ilk tablet gazetesini 19 Ocak'ta yayına başlatacak. Henüz kesinleşmese de The Daily adı verilen tablet gazetesi haftalık 99 cent'e satılacak.

Şimdilik sadece iPad platformunda yayımlanacak olan dijital gazete The Daily'nin (Günlük), bir süre haftalık deneme yayınından kısa süre sonra günlük periyoda geçmesi bekleniyor. Gazetenin ilerleyen zamanda iPad'de işleyen iOS dışında Android ve Windows 7 işletim sistemlerinde çalışacak sürümlerinni de çıkabileceği belirtiliyor.

Dağıtım ve basım masrafları olmayan, içeriği 100 gazeteci tarafından hazırlanacak 62 sayfalık yeni gazetenin haftalık satış fiyatının 0.99 dolar olması bekleniyor. Dijital medyayı daha aktif ve kazançlı hale getirmek için uzun zamandır azimli bir çalışma yürüttüğü bilinen 79 yaşındaki Murdoch’un, iPad gazetesi açılımıyla medyada yeni bir mücadele sahası oluşturmaya çalıştığı söyleniyor.


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