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Ekonomi

TABLET BİLGİSAYARLAR PC SATIŞLARINI ZORLUYOR LONDRA (A.A)

13 Ocak 2011 20:02

-TABLET BİLGİSAYARLAR PC SATIŞLARINI ZORLUYOR LONDRA (A.A) - 13.01.2011 - Tablet bilgisayar satışlarının dünya genelinde bu yıl 50 milyon adete ulaşması bekleniyor. Sektör araştırma şirketlerinden IDC, geçen yılın son çeyreğinde PC siparişlerinin yüzde 2,7 artarak 92,1 milyon adede ulaştığını belirtirken, 2009 yılının aynı döneminde PC siparişlerinde yüzde 13,6 büyüme kaydedildiğini bildirdi. Bir diğer araştırma şirketi olan Gartner da, PC siparişlerinin geçen yıl 4. çeyrekte yüzde 3,1 arttığını açıkladı. Siparişlerin yavaşlamasında, Apple'ın iPad'i gibi yeni tablet bilgisayarlarla yaşanan rekabetin etkisi olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, tablet bilgisayar satışlarının hızla büyüdüğünü belirterek, bu yıl 50 milyon adete ulaşmasını bekliyor. Ancak tablet bilgisayarlar, 2010 yılını 346,2 milyon adet satışla kapatan PC'lerin oldukça gerisinde kalıyor. IDC, PC piyasasının yavaşlayarak da olsa 2011'de büyümeye devam edeceğini bekliyor. 2010 yılında PC piyasası yüzde 13,6 büyürken, bu oranın 2011'de yüzde 10'un altına ineceği tahmin ediliyor.

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