Tablet bilgisayar alıp, kil tablet sattılar

T24



KÖTÜ BİR SÜRPRİZ



Kanada’nın British Colombia eyaletindeki bir hırsızlık olayı, duyanlara ‘ancak şeytanın aklına gelir’ dedirtti.Elektronik ürünler satan Best Buy ve Future Shop’ın, eyaletteki mağazalarına eş zamanlı operasyon düzenleyen çılgın hırsızlar, 10 adet tablet bilgisayarı ücretini peşin ödeyerek satın aldılar.Bilgisayarları, paketini hasarsız ve kusursuz biçimde açıp alan ekip, onların yerine ağırlıkları bilgisayarla bire bir aynı kilden ürettikleri tabletleri koydular. Ürün kutularını aynından ayırt edilemeyecek şekilde tekrar kapatan uyanık hırsızlar, alışveriş yaptıkları mağazalara giderek, bilgisayarları iade edip paralarını geri aldılar.Olay, bir müşterinin yeniden satışa konulan içi boş kutulardan birini alıp evine götürmesi üzerine patlak verdi. Eşine hediye alan Mark Sandhu isimli Kanadalı, evde paketi açtıklarında eşinin çok kötü olduğunu ve ‘benimle dalga mı geçiyorsun’ diyerek kavga ettiklerini anlattı.Future Shop mağazasına giderek durumu anlattığını ama kendisine inanmadıklarını kaydeden Mark Sandhu, ‘beni, onları kandırmakla itham ettiler ve dinlemediler bile. Ardından polise gittim, yine sonuç alamadım. Ne zaman ki derdimi bir televizyon kanalında anlattım, benim aldığım kutu ve diğerleri gün yüzüne çıktı’ dedi. Mark Sandhu, firmanın kendisine yeni bilgisayar verdiğini sözlerine ekledi.