-TABLEAU SOFTWARE BELGELERİ İNTERNETTEN ÇEKTİ ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - ABD'nin gizli diplomatik belgelerinin görüntülenmesini sağlayan Tableau Software şirketi, ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesi Başkanı Senatör Joe Lieberman'ın isteği üzerine, bu görüntüleri internetten çektiğini açıkladı. İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, merkezi ABD'nin Seattle kentinde bulunan yazılım şirketi adına internet günlüğünde (blog) açıklama yapan Elissa Fink, hizmet kullanım şartlarının, şirketin internetteki sitesi "Tableau Public"i kullananların verileri yüklememesi, postalamaması, internet maili olarak kullanmamasını gerektirdiğini, buna ek olarak belirli bir veriyle ilgili şikayet almaları halinde durumu araştırma ve gerektiği halde şirket olarak bu veriyi çekme hakları bulunduğunu belirtti. Fink, Senatör Joe Lieberman'ın talebi üzerine, söz konusu verileri hizmet sağlayıcılarından çekmeye karar verdiklerini ifade etti. Wikileaks sitesine evsahipliği yapmayı durdurduğunu önceki gün açıklayan online satış sitesi Amazon'u da, bağımsız Senatör Lieberman'ın ikna ettiği bildirildi. Senatör Lieberman, Amazon'un bu kararı, gizli bilgi ve belgelerin yayınlanmasından önce almış olmasını dilediğini, ancak kararın iyi bir adım olduğunu ve Wikileaks'in yasa dışı yayımını sürdürmek için kullandığı diğer kuruluşlar için de referans olması gerektiğini söylemişti. Tableau'nun verileri çekme kararı ise kullanıcıların tepkisine neden oldu. -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÇALIŞANLARINA UYARI- ABD Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SSA) da çalışanlarını, "sızdırılan belgelere bakmalarının suç olacağı" konusunda uyardığı bildirildi. SSA, söz konusu veriler ulaşılabilir olmasına rağmen, bunların "hala gizli belgeler olduğunu" vurgulayarak, bu nedenle çalışanların bu belgelere internette erişmesinin, belgeleri kendi bilgisayarlarına yüklemesinin ve başkalarına iletmesinin federal suç sayılabileceği uyarısında bulundu.