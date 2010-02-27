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Spor

‘Tabii ki Güiza’

İspanya Teknik Direktörü Bosque, “Bir ismi okumadım galiba... Kim o?” deyince tüm gazeteciler, “Güiza” diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine Bosque, “Tabii ki o” de

27 Şubat 2010 02:00

T24 - İspanya Teknik Direktörü Bosque, Fransa maçı kadrosunu açıklarken, Güiza’yı okumadı. Tecrübeli hoca, “Bir ismi okumadım galiba... Kim o?” deyince tüm gazeteciler, “Güiza” diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine Bosque, “Tabii ki o” dedi.

İspanya Teknik Direktörü Vicente del Bosque, Fenerbahçe Güzia’dan vazgeçmiyor. Gelecek hafta Fransa ile oynanacak hazırlık maçının kadrosunu açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, dün bir basın toplantısı düzenledi. Bosque, listeyi açıklarken, adayları bir bir saydı, sadece Güiza’nın ismini pas geçti.

Kurt teknik adam, gazetecilere, “Bir futbolcunun ismini okumadım galiba... Kim o?” deyince, basın mensupları hep bir ağızdan “Güiza” diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine Bosque, “Tabii ki Güiza” diyerek, Fenerbahçeli futbolcuya destek verdi.


Türkiye’den bilgi aldı

Golcünün moral motivasyonundan son derece endişeli bulunan İspanya Teknik Direktörü, kadroyu açıklamadan önce, Türk dostlarıyla da bir görüşme yaptı, Güzia’nın son durumu hakkında bilgi sahibi olmaya çalıştı.

Fenerbahçe taraftarının verdiği destekten son derece mutlu olan ve bu oyuncuyu davet etme kararı alan tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin jestinden dolayı mutlu oldu.



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