Tabiat parkı, çöp tehdidinden kurtuluyor

Osman ŞİŞKO/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Sürmene ilçesinde, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan biri olan Çamburnu Tabiat Parkı ekosistemi, 10 yıl önce güneyine kurulan katı atık çöp depolama alanının tehdidinden kurtuluyor. Trabzon ve Rize ile ilçe belediyelerinin 10 yıldan bu yana çöp depoladığı alanın dolması ve çevreye kötü koku yayılması üzerine çöpler artık başka bir alana taşınarak burada enerji üreten modern bir sistemin kurulması planlandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi, gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması uzun bir süredir çözülemeyen çevre sorunu haline geldi. 2007 yılında katı atık depolanmaya başlanan ve yaklaşık 10 yıl ömür biçilen alanın dolması üzerene çöpler artık başka bir alana taşınarak enerji üretimine geçilecek.

ÇÖP TAŞIYAN TIR\'LAR TABİAT PARKININ İÇİNDEN GEÇİYOR

Katı atık çöp depolama alanı, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan biri olan Sürmene\'deki Çamburnu Tabiat Parkı\'nın güneyinde yer alıyor. Tesise ulaşan yol ise tabiat parkının içinden geçiyor. Her gün onlarca TIR, bu yolu kullanarak tesise çöp ve atık taşıyor. TIR\'ların saldığı egzoz gazının orman örtüsüne ve yaban hayatına zarar verdiği iddia edildi. Diğer taraftan, bölgede, 7 Ocak 2017 tarihinde çıkan orman yangınında sarıçam ormanı zarar görmüştü. 5 hektarı tabiat parkı olan 100 hektarlık sarıçam ormanında, 20 hektarlık alanda etkili olan yangında sarıçam ağaçlarının yüzde 30’u zarar görmüştü.

BU ALANIN KAPATILMASI GÜNDEMDE

Bölgede çöplerin başka bir alana taşınmasının planlanmasıyla Sürmeneli vatandaşlar da yıllardır çektikleri çöp kokusundan kurtulacak olmanın sevincini yaşıyor. İlçede yer alan ve dolan çöp alanının üzeri de toprakla örtülecek. Bölgeye yeni bir depolama alanı oluşturacak olan yetkililerin yeni alanda çöpleri çevreye kötü koku yaymayacak şekilde ayrıştırıcı ve enerji üreten modern bir sistem kurması hedeflendiği öğrenildi.

‘BİR AN ÖNCE KAPATILMALI’

Yöre sakini Ahmet Ali Bıçakçı adlı vatandaş her gün çöp kokusuyla yaşadığını belirterek “Çöpün suları çevreye akıyor. 10 yıldır bu çöp kokusuna dayanıyoruz. Bir an önce bu çöp alanı kapatılmalı. Misafirimiz bile gelmiyor. Evden dışarı çıkamıyoruz” dedi.

‘ÇÖP KOKUSU ÇEKİYORUZ’

Balıklı Mahallesi Muhtarı Rıfat Karabacak ise “Burası Karadeniz’in değil dünyanın eşi benzeri bulunmaz bir cenneti. Bu çöpün kokusu esen rüzgarlarla yerleşim alanına geliyor. Böylesi güzel bir ortamda çöp kokusu çekiyoruz. Bu durumu kınıyoruz” diyerek çöp alanına tepkisini dile getirdi.

BELEDİYE BAŞKANI: ARTIK YETER

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, çöp depolama alanına kendisinin de zamanında itiraz ettiğini ancak sonuç alınamadığını belirterek Kutlular mevkiinde 10 yıldır vahşi depolama yapıldığı ve dökülen çöplerin üzerinin toprakla örtüldüğünü söyledi. Üstün, “O yörenin insanları çöp konusunda çok mağdur oldu. Bu alan miadını doldurdu. Bu çöp alanına artık başka yer bulunmalı. Yeni yer bakılıyor. Yeni kurulması planlanan tesiste vahşi depolama olmayacak. Kapalı bir alanda ayrıştırma yapılacak, sonra çöpler yakılarak enerji üretiliyor. Bizim ki gibi çevreye zarar verecek bir tesis olmayacak. Sürmene’de böyle bir çöp alanı hiç olmamalıydı. Mavi Bayraklı denize sahip bir yer. Artık çöp istemiyoruz. Yeter artık. İnsanlarımız çok çekti. O yörede yaşayanlar değil yoldan geçenler bile rahatsız oluyor. Bir an önce bu çöplük alanın kapatılması gerekiyor” dedi.

FOTOĞRAFLI