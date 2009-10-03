Ta'batarken çıkardı

Turkcell Süper Lig'de Denizlispor'u 1-0 yenen Beşiktaş, 47 gün süren galibiyet özlemine son verdi.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından kendi taraftarının yoğun protestoları altında, gergin bir atmosferde yapılan maçta Denizlispor engelini 49. dakikada Tabata'nın golüyle geçen siyah-beyazlılar, 4 maçlık yenilgi serisini sonlandırıp, 6 resmi maç sonra galibiyet alırken, ligde 420 dakika sonra da golle buluştu.

Ligdeki 7. maçında 2. galibiyetini alan ''Kara Kartallar'' puanını 9'a çıkarırken, henüz galibiyeti bulunmayan Denizlispor ise 3 puanda kaldı.

İmdada Denizlispor yetişti

Turkcell Süper Lig ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarının tepkisini çeken Beşiktaş'ın imdadına Denizlispor yetişti.

Siyah-beyazlılar, geçen sezonun son haftasında deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluklarını ilan ettikleri Denizlispor'u bu akşamki lig maçında da yenerek, kötü gidişine ''dur'' dedi.

6 resmi maç sonra kazandı

Beşiktaş, Denizlispor'dan aldığı 3 puanla, resmi karşılaşmalarda 6 maç süren galibiyet özlemine de son verdi.

Siyah-beyazlılar, Turkcell Süper Lig'in 2. haftasında sahasında, 17 Ağustos Pazartesi günü cezası nedeniyle seyircisiz yaptığı Antalyaspor maçını 2-0 kazandıktan sonraki 4'ü lig, 2'si de Avrupa Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere 4 resmi maçta da galibiyet alamamıştı.

Bu maçlardan son 4'ünü yitiren ''Kara Kartallar'', 47 gün sonra galibiyetle tanıştı.

Resmi maçlarda ikinci galibiyet

Beşiktaş, bu sezon 10. resmi maçında 2. galibiyetini Denizlispor önünde aldı.

Siyah-beyazlılar, ligin 2. haftasında, 17 Ağustos Pazartesi günü Antalyaspor'u 2-0 yendiği müsabakanın ardından 2. kez galibiyet sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın bu sezon resmi maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

TFF Süper Kupa:

Beşiktaş-Fenerbahçe...........: 0-2

Turkcell Süper Lig:

İstanbul B.Şehir Bld.-Beşiktaş: 1-1

Beşiktaş-Antalyaspor..........: 2-0 (Seyircisiz)

Gençlerbirliği-Beşiktaş.......: 0-0

Beşiktaş-Gaziantepspor........: 0-0

Galatasaray-Beşiktaş..........: 3-0

Beşiktaş-Kayserispor..........: 0-1

Beşiktaş-Denizlispor..........: 1-0

Avrupa Şampiyonlar Ligi:

Beşiktaş-Manchester United....: 0-1

CSKA Moskova-Beşiktaş.........: 2-1

Ligdeki 'gol orucu' sona erdi

Beşiktaş, ligde uzun süren ''gol orucu''nu Denizlispor karşısında sonlandırdı.

Antalyaspor'u 2-0 yendikleri 2. haftadaki lig maçının 78. dakikasında Tello'nun attığı serbest vuruş golünün ardından taraftarlarına ligde gol sevinci yaşatamayan siyah-beyazlılar, Denizlispor karşısında 49. dakikada Tabata'nın attığı golle, Turkcell Süper Lig'de tam 420 dakika sonra golle buluştu.

Ligde 47 günlük gol hasretini sonlandıran Beşiktaş, Antalyaspor maçının ardından ligde Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Galatasaray ve Kayserispor maçlarında gol bulamamıştı.

Tribünlerde gerginlik

Beşiktaş-Denizlispor maçı, siyah-beyazlı takımın bu sezonki kötü performansı nedeniyle taraftarların protestoları altında yapıldı.

Maç boyunca kulüp yönetimi ve başkan Yıldırım Demirören'i istifaya çağıran taraftarlar, özellikle Galatasaray ve CSKA Moskova maçlarında hatalı goller yediği gerekçesiyle kaleci Rüştü Reçber'i, kendisine her top geldiğinde ıslıklarla protesto ettiler.

Takım lehine bağıran taraftarlarla, protestocu grup arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Numaralı tribünde ve bu tribünde bulunan kimi localardan takım lehine yapılan tezahüratlara, bu tribünle bitişik yeni açık tribündeki taraftarlar büyük tepki gösterdiler. İki tribünü demir parmaklıklarla ayıran bölüme dek gelen yeni açık tribündeki öfkeli taraftarların, numaralı tribündekilerin üzerine yabancı maddeler ve oturma koltukları attığı gözlendi. Özel güvenlik elemanlarının gelişiyle olayların büyümesi önlendi.

Bu arada gerginlik VIP tribününde de yansırken, zaman zaman tartışmaların olduğu görüldü.

Olaylar sırasında kapalı tribünde bir ara, ''2 kupayı unutma vefasızlık yapma'' yazılı pankart asıldı.

Maçın ikinci yarısında ise kapalı tribünde taraftarlar arasında kavgalar yaşandı.

Futbolculara ve Denizli'ye gönderme

Taraftarlar ayrıca, yaptıkları tezahüratlarla futbolcular ve teknik direktör Mustafa Denizli'ye göndermelerde bulundular.

Siyah-beyazlı taraftarlar, ''Milyarlar, dolarlar istiyorsunuz, formanın hakkını vermiyorsunuz, taraftarla dalga geçiyorsunuz, formayı çıkarın çıplak oynayın' diye bağırarak futbolcuları, ''Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?'' diye bağırarak da teknik direktör Mustafa Denizli'ye tepkilerini dile getirdiler.

''Oynatmaya az kaldı istifa nerede, istifanı vermezsen çıkmayacağız'' ve ''Taraftar çıldırdı istifayı istiyor'' diye tempo tutan taraftarlar, kulüp başkanı Demirören'i istifaya çağırdılar.

Diğer yandan, tribünlerden taraftarların yaptığı, ''Demirören yeter'' biçimindeki protesto tezahüratına, Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in de esprili bir biçimde gülerek eşlik ettiği görüldü.

Maç sonu geniş güvenlik önlemi

Beşiktaş Kulübü yönetimi, stat dışında olası bir taraftar tepkisine karşın maç bitiminde bir süre güvenlik nedeniyle statta bekledi.

Protokol tribünü çıkışında güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırlarken, başkan Demirören ve yöneticiler, bir süre beklemek zorunda kaldılar. Demirören, geniş güvenlik önlemleri altında stattan ayrıldı.

Bu arada, maç sonrası bu bekleyiş sırasında yönetim kurulu üyesi Bülent Deriş'in oldukça üzgün durumu dikkati çekerken, başkan Demirören ve diğer yöneticilerin Deriş'i teselli etmeye çalıştıkları gözlendi.

Tabata ilk golünü attı

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden Tabata, siyah-beyazlı forma altında ilk golünü attı.

8 milyon Avro'luk bonservis bedeliyle eleştirilen Brezilyalı futbolcu, 49. dakikada attığı gol sonrası Mustafa Denizli'ye koşarken, siyah-beyazlı futbolcular hocalarının çevresinde topluca gol sevincini yaşadılar.

Tabata, Gaziantepspor'da oynarken bu sezonun ilk haftasında Galatasaray'a penaltıdan bir gol atmıştı.

Taraftar İnönü'de galibiyet gördü

Beşiktaş taraftarları, geride kalan çifte kupalı şampiyonluğun ardından bu sezon statta ilk galibiyeti Denizlispor karşısında gördü.

Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette siyah-beyazlı taraftarlar, geçen sezondan kalan ceza nedeniyle tribünlerde yer alamamış ve 3 puanın sevincini televizyon başında yaşamıştı.

Bu arada Beşiktaş, bu sezon 10. resmi maçında 5. golünü kaydetti.

Denizlispor'un Beşiktaş kâbusu

Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ilk yarısındaki maçta kendi evinde 3-1'lik skorla alan Denizlispor, rakibiyle daha sonra yaptığı 10 maçtan 9'unu yitirirken, yalnızca 1 kez berabere kaldı.

Beşiktaş, Denizlispor'u son 4 sezonda şimdiye dek yapılan 7 maçta da yendi.

Beşiktaş ile Denizlispor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

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2004-2005 Beşiktaş-Denizlispor 2-0

2005-2006 Beşiktaş-Denizlispor 2-0

Denizlispor-Beşiktaş 1-1

2006-2007 Denizlispor-Beşiktaş 0-2 (İzmir'de)

Beşiktaş-Denizlispor 2-0

2007-2008 Beşiktaş-Denizlispor 3-2

Denizlispor-Beşiktaş 1-2

2008-2009 Beşiktaş-Denizlispor 1-0

Denizlispor-Beşiktaş 1-2

2009-2010 Beşiktaş-Denizlispor 1-0

Sağlam da yenilgiyle tanıştı

Denizlispor, Teknik Direktör Nurullah Sağlam yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.

Sezona Erhan Altın yönetiminde başlayan yeşil-siyahlı ekip, ilk 3 maçını yitirmişti. Nurullah Sağlam'ın göreve getirilmesinin ardından yaptığı 3 maçta da berabere kalan ''Horozlar'', İstanbul deplasmanından puansız döndü.

Ligde 8. hafta öncesinde Beşiktaş ve Kasımpaşa ile birlikte 3 golle ligin en az gol atan takımı unvanını paylaşan Denizlispor, BJK İnönü Stadı'nda da gol yollarında suskun kaldı.