T24 LogoT24 Logo
Spor

Tabata ve Polat'a ceza

Gaziantepspor'da yönetim kurulu, disiplinsiz davranışlarından dolayı Mehmet Polat'a ve Tabata'ya para cezası verdi.

21 Ekim 2008 03:00


Gaziantepspor'da yönetim kurulu, disiplinsiz davranışlarından dolayı Mehmet Polat'a 50 bin ytl, Tabata'ya 20 bin dolar, takıma ise 6'şar bin ytl para cezası verdi, 


Turkcell Süper lig'in 7. haftasında Konyaspor'a kendi evinde 1-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Gaziantepspor'da, maçın devre arasında kavga eden iki oyuncuya para cezası verildi.

Kulüp basın sözcüsü Mehmet Kızıl, yaptığı açıklamada, dün akşam toplanan Gaziantepspor yönetim kurulunun çeşitli kararlar aldığını belirtti.

Kızıl, Gaziantepspor-Konyaspor maçının devre arasında soyunma odasında yaşanan disiplinsiz davranışlardan dolayı Mehmet Polat'a 50 bin YTL, Brezilyalı futbolcu Tabata'ya ise 20 bin dolar para cezası verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Kızıl ayrıca, Mehmet Polat'ın 2. kaptanlık görevinden alınmasına karar verdiklerini ifade ederek, ''Futbol takımımızda Mehmet Polat'tan boşalan 2. kaptanlık görevine ise kalecimiz Murat Şahin'in getirilmesine, yönetim kurulu kararı gereği futbolculara da 6'şar bin YTL para cezası verilmesine karar verilmiştir'' diye konuştu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Mehmet Polat ile Tabata arasında başlayan sözlü tartışmanın soyunma odasında kavgaya dönüştüğü, Mehmet Polat'ın soyunma odasına giren Tabata'ya saldırarak darp ettiği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24