Tabata ve Polat'a ceza



Gaziantepspor'da yönetim kurulu, disiplinsiz davranışlarından dolayı Mehmet Polat'a 50 bin ytl, Tabata'ya 20 bin dolar, takıma ise 6'şar bin ytl para cezası verdi,





Turkcell Süper lig'in 7. haftasında Konyaspor'a kendi evinde 1-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Gaziantepspor'da, maçın devre arasında kavga eden iki oyuncuya para cezası verildi.



Kulüp basın sözcüsü Mehmet Kızıl, yaptığı açıklamada, dün akşam toplanan Gaziantepspor yönetim kurulunun çeşitli kararlar aldığını belirtti.



Kızıl, Gaziantepspor-Konyaspor maçının devre arasında soyunma odasında yaşanan disiplinsiz davranışlardan dolayı Mehmet Polat'a 50 bin YTL, Brezilyalı futbolcu Tabata'ya ise 20 bin dolar para cezası verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.



Kızıl ayrıca, Mehmet Polat'ın 2. kaptanlık görevinden alınmasına karar verdiklerini ifade ederek, ''Futbol takımımızda Mehmet Polat'tan boşalan 2. kaptanlık görevine ise kalecimiz Murat Şahin'in getirilmesine, yönetim kurulu kararı gereği futbolculara da 6'şar bin YTL para cezası verilmesine karar verilmiştir'' diye konuştu.



Karşılaşmanın ilk yarısında Mehmet Polat ile Tabata arasında başlayan sözlü tartışmanın soyunma odasında kavgaya dönüştüğü, Mehmet Polat'ın soyunma odasına giren Tabata'ya saldırarak darp ettiği öğrenildi.

