-TABATA, FINK VE ZAPOTOCNY KADRODA YOK İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli olurken, gönderilmesi düşünülen Tabata, Fink ve Zapotocny kadroya alınmadı. Bu üç oyuncu gibi takımdan ayrılacağı yönünde iddialar bulunan ve sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Ferrari de kamp kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Bernd Schuster, 29 kişilik kadroya genç oyuncu Rıdvan Şimşek'i de dahil etmezken, bu oyuncuların yanı sıra izinli olan ve takım arayışında bulunan Fatih Tekke ile Yusuf Şimşek de Antalya'ya götürülmeyecek. Bu arada, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Brezilyalı Bobo kamp kadrosuna dahil edildi. -İBRAHİM ÜZÜLMEZ İSTANBUL'DA ÇALIŞACAK- Beşiktaş'ta ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan İbrahim Üzülmez ise İstanbul'da kalacak. Sakatlığı nedeniyle ilk yarının son maçlarında takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncunun tedavi programını İstanbul'da uygulayacağı öğrenildi. İbrahim Üzülmez gibi uzun süreli sakatlık yaşayan Holosko da kamp kadrosunda bulunmuyor. -7 GENÇ OYUNCU KADRODA- Siyah-beyazlı ekibin Antalya kadrosunda 7 genç oyuncu kendine yer buldu. İlk yarının son maçlarında forma şansı bulan Ali Kuçik'in yanında, A2 takımından Doğukan Pala, Furkan Şeker, Umut Kaya, Mertcan Demirer, Muhammed Demirci ve Oğuz Ceylan Antalya'da takımla çalışma fırsatı yakaladılar. -KAMP KADROSU- Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosunda ise şu oyuncular bulunuyor: Rüştü Reçber, Hakan Arıkan, Ekrem Dağ, Nihat Kahveci, Mert Nobre, Guti Hernandez, İbrahim Toraman, Necip Uysal, Muhammed Demirci, İsmail Köybaşı, Erhan Güven, Ersan Adem Gülüm, Cenk Gönen, Ali Kuçik, Ricardo Quaresma, Onur Bayramoğlu, Oğuz Ceylan, Tomas Sivok, Bobo, Fabian Ernst, Mehmet Aurelio, Roberto Hilbert, Hugo Almeida, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Umut Kaya, Mertcan Demirer, Doğukan Pala, Furkan Şeker. -İKİNCİ YARI HAZIRLIKLARI- İkinci yarı hazırlıklarına dün başlayan Beşiktaş, bu sabah yapılan antrenmanla İstanbul'daki çalışmalarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Bernd Schuster yönetimindeki idmana izinli olan Fatih Tekke ve Yusuf Şimşek ile tedavilerine devam edilen Ferrari, Zapotocny, Holosko ve İbrahim Üzülmez katılmadı. Sakatlıkları henüz geçmeyen Necip, Onur, Ekrem ve Nihat takımla yapılan koşularda yer aldıktan sonra programları doğrultusunda çalıştılar. -BOBO TAKIMLA ÇALIŞTI- Ligin ilk yarısının son bölümlerinde sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan ve tedavisini ülkesi Brezilya'da sürdüren Bobo da bugün takımla birlikte çalışmada yer aldı. Dün gece İstanbul'a geldiği için ilk gün antrenmanlarını kaçıran Brezilyalı oyuncu, uzun bir aradan sonra takımla birlikte çalışma fırsatı buldu.