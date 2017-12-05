Tabancayla vurup, hastane bahçesine bıraktılar

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, gazinoda çalışan travesti İ.Y. (26), tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı, kimliği belirsiz kişilerce hastane bahçesine bırakıldı.

Olay, dün gece, Gökçebey ilçesinde meydana geldi. İ.Y., iddiaya göre, çalıştığı gazinoda masasına oturduğu müşteri ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Kimliği belirlenemeyen kişi, tabancasını çıkararak, İ.Y.\'ye 2 el ateş etti. Karın bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralanan İ.Y., yine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından otomobille Gökçebey Devlet Hastanesi\'nin bahçesine bırakıldı. Daha sonra 2 kişi, kaçtı. Sağlık görevlileri tarafından acil servise götürülüp, ilk müdahalesi yapılan İ.Y., ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. İ.Y.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, İ.Y.\'yi vuran ve hastane bahçesine bırakıp kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI