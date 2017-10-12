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Tabancayla başlarından vurulan 2 köpek öldü

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde sokakta başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş 2 köpek bulundu

12 Ekim 2017 15:47

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde sokakta başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş 2 köpek bulundu.
İlçenin Hatay Bulvarı\'nda gece saatlerinde yoldan geçen 4 kişi, yerde yatan yaralı köpekleri görünce durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler ve çevredeki hayvan severler durumu Canlı Hayatı İyileştirme Derneği\'ne (CAHİDE) bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen Veteriner Yusuf Yıldızgil, köpeklerden birinin öldüğü belirlerken, yaralı köpek ise CAHİDE Derneği\'nin hayvan ambulansı ile Gaziantep\'e getirildi. Burada veterinerler tarafından müdahale edilen diğer köpek de kurtarılamadı. 
Polis, köpekleri tabanca ile vuran kişi ya da kişileri bulmak için soruşturma başlattı. Ölen köpeklerin ikisinin de gebe olduğu belirlendi.

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