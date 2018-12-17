Tabancayla bacanağını vuran şüpheli ve arkadaşı yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de husumetli olduğu bacanağı Hasan Ülker\'i (41) çıkan tartışmada tabancayla 7 el ateş ederek ağır yaralayan İsmail Aras (46) ile birlikte kaçtığı arkadaşı M.A., yakalandı.

Olay, önceki gece, merkez Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Caddesi\'nde meydana geldi. Husumetli olan Hasan Ülker ile bacanağı İsmail Aras konuşmak için bir parkta bir araya geldi. Ancak burada Ülker ve İsmali Aras arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Aras, yanındaki tabancayı çekip, Hasan Ülker\'e 7 el ateş etti. Hasan Ülker kanlar içinde yere yığılırken, lokanta işletmecisi olan Aras ise 38 SS 490 plakalı otomobiline binip kaçtı. Hasan Ülker, çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ülker\'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsmail Aras ile birlikte kaçtığı arkadaşı M.A.\'yı, kavgada kullanılan silahla gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI