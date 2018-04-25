TABA Başkanı ABD yolcusu

İSTANBUL, (DHA)-TÜRK-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Genel Başkanı ve kozmetik markası L\'ACTONE\'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, iki ülke arasında ticari ilişkileri ve yeni iş olanaklarını değerlendirmek için ABD\'ye gidiyor.

Son günlerde ABD ve Türkiye arasında uluslararası ilişkiler alanda bazı ayrışmalar yaşansa da iki ülke arasında ticari ve ekonomik münasebetler işadamları düzeyinde devam ediyor.

Kozmetik sektöründe L\'ACTONE ismiyle faaliyet gösteren işadamı ve L\'ACTONE\'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat ABD\'ye gidiyor. Akat\'ın iş seyahatinde, Fransızlarca geliştirilen L\'ACTONE markasına, ABD \'de yeni iş birlikleri olanaklarını araştıracağı belirtildi.

TABA ADINA DA ABD’DE

Genel Başkanlığını yürüttüğü TABA hakkında bilgi de veren Akat, şunları söyledi: “Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA – AmCham) Türk ve Amerikan iş çevrelerine; ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek, uygulamada yardımcı olmak, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacı ile kuruldu. 1987 yılında ise Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına hizmet veren bir sivil toplum örgütü olarak kabul edildi. Türkiye’de; İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da; ABD’de ise Washington, Chicago ve New York temsilcilikleri ile faaliyet gösteriyor.”

YENİ ŞUBELER VE KİOKSLAR İÇİN

Kozmetik alanında faaliyet gösteren L’ACTONE Yönetim Kurulu Başkanı da olan Akat; “L’ACTONE markasının temellerini ABD’de attık. Şimdi büyümek için yine ABD’de olacağız. Franchise sistemiyle büyütmeyi hedeflediğimiz markamız için kiosk ve mağaza konseptinde yeni müstakbel iş ortaklarıyla görüşmeler ve anlaşmalar yapacağız” diye konuştu.

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