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TAB Gıda çocuk döven müdürün işine son verdi ama marka değeri zedelenmesin diye bilgi paylaşmadı

8 yaşındaki Suriyeli sığınmacı bir çocuğu, müşteriden artan patatesi yediği için tokatlayan Burger King'in Şirinevler Şube Müdürü'nün görevine son verildi

23 Ocak 2015 19:25

8 yaşındaki Suriyeli sığınmacı bir çocuğun, 21 Ocak Çarşamba günü, Şirinevler’deki bir fast food zincirinde dayak yemesine tepkiler büyüyor. Mağdur durumdaki çocuğun bir müşterinin artan patateslerini alıp yemesi nedeniyle şiddete maruz kalmasının ardından restoranın bağlı bulunduğu TAB Gıda, “müdürün işine son verdiğini” duyurdu.

Cumhuriyet gazetesinden Erk Acarer'in haberine göre, sığınmacı çocuklar, arkadaşlarının dayak yediği yönündeki iddiaları, “önce boğazı sıkıldı, ardından da tokat atıldı” sözleriyle teyit ettiler.

Mağdur çocuklar, olayın sadece o restorana özgü bir davranış olmadığından ve sık sık buna benzer şiddet olayları yaşandığından da söz ettiler.

 

'Olay doğrudur'

 

Restoran içerisinde görüşme yaptığımız vardiya müdürü, “Olay nasıl gerçekleşti, olayın tanıkları kim, sonrasında neler yaşandı, kamera kayıtları nerede?” gibi sorularımızı cevapsız bırakırken şu ifadeleri kullandı: “Olay doğrudur, o sırada burada değildim. ‘Diğer personel buradaydı ya da değildi, kamera kayıtları var ya da yok’diye bir açıklama yapamam.”

 

'TAB Gıda marka değeri zedelenmesin diye bilgi paylaşmıyor'

 

TAB Gıda’ya bağlı restoran zincirinin Şirinevler Şubesi sahibi Onur Gözen ise “Aileden ve çocuktan özür diledik. Buraya bir çocuk geldiğinde karnını doyuracaksınız, insanlara sert davranmayın, bu ülkenin gerçeği maalesef bu. Tasvip edilecek bir durum değil” derken, kamera kayıtlarını istememiz karşısında şunları söyledi: “Bağlı olduğumuz TAB Gıda, marka değerinin daha fazla zedelenmemesi nedeniyle hiçbir şekilde bilgi paylaşımına izin vermiyor. Bayiliğimizin iptal edilmesini istemeyiz. Dayak olayını doğruluyoruz. Ancak bu kadar bilgi vermemiz bile fazla.”

 

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