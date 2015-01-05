T24'ün kapanan telefon hatlarına Türk Telekom'dan 5 gün sonra müdahale edildi

Bağımsız İnternet Gazetesi T24’ün İstanbul Taksim’deki haber merkezinde bulunan sabit telefonlara ait hatlar 30 Aralık 2014 Salı gününden beri çalışmıyor. T24’ün 31 Aralık’ta internet üzerinden yaptığı arıza başvurusuna günlerdir cevap alınamadı.

Bugün Türk Telekom Çağrı Merkezi’ni cep telefonuyla arayan T24 editörleri “arıza bildiriminin ‘acil’ koduyla saha ekiplerinin iş listesine eklendiği” yanıtını aldı. Ancak İstanbul’un merkezinde bulunmasına rağmen T24 ofisine arıza ekibi gelmedi. Bunun üzerine Türk Telekom Çağrı Merkezi’ni tekrar arayan ve saha ekiplerini yönlendirmek için cep telefonu numarası isteyen T24 editörlerine, bu kez de “telefon numarası veremeyiz, saha ekiplerini bilgilendirdik, bekleyin” cevabı verildi.

Telefon hatlarındaki sorun, T24’ün internet bağlantısında günlerdir ciddi aksamalar yaratıyor, haber girişlerini sekteye uğratıyor.

Türk Telekom arıza ekibi T24’ün Taksim’deki ofisine ulaşmayı başardığında bu önemli gelişmeyi okurlarımızla paylaşacağız!

Telekom ekibi T24'te

T24'te yayınlanan haberden yaklaşık yarım saat sonra cep telefonundan T24 editörleriyle temas kuran TürkTelekom, arıza için bir ekibin yönlendirildiğini bildirdi. Bildirimden yaklaşık yarım saat sonra T24 ofisine gelen Telekom ekibi telefon hatlarının kontrol etti. Arıza ekibinin müdahalesinin ardından iki telefon hattı çalışırken, Türk Telekom görevlileri diğer iki hattaki sorunun tesisattan kaynaklanıyor olabileceğini açıkladı.