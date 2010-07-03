T24'ün HAMAS dizisi pazartesi başlıyor...

T24- Türkiye ile İsrail arasında krize neden olan Filistin-Gazze sorununun arkasındaki en önemli figürlerden birisi Hamas. Ancak kamuoyu, medyada genel çizgileriyle söz konusu edilen bu hareketin nasıl doğduğu, neyi hedeflediği, nasıl bir tabana oturduğu ve Türkiye ile ilişkileri konusunda birinci elden bilgilere sahip değil. Hamas üzerine akademik çalışma da yürüten T24 Şam Muhabiri Emre Çalışkan, hareketin önemli temsilcileriyle de görüşerek dünyanın tartıştığı bu örgütü büyüteç altına aldı.





T24'te 5 Haziran Pazartesi gününden itibaren izleyeceğiniz yazı dizisinde şu soruların yanıtlarını bulacaksınız?





- Hamas, adını nereden alıyor?





- Nasıl kuruldu, kısa ve orta vadedeki hedefleri ne?





- Hangi toplumsal tabana dayanıyor?





- Örgütün temel referansları nasıl tarif edilebilir?





- Hamas içindeki “radikaller” ile “rasyoneller”in farkı nelerden kaynaklanıyor?





- Örgüt yöneticilerinin sosyo-ekonomik kökeni ne?





- Örgütün Filistin'deki popülaritesi hangi nedenlerden kaynaklanıyor?





- Hamas'ın El Kaide'den farkı ne?





- İsrail Hamas'ı nasıl kullandı?





- Örgütün dış bağlantıları ne, Suriye, İran, Katar ile ilişkileri hangi düzeyde?





- Hamas'ın Türkiye ile ilişkilerinin mimarı kim, hangi isim onlarca kez Suriye'ye gitti?





- Örgüt yönetimi AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan hakkında ne düşünüyor?



