T24'ün HAMAS dizisi pazartesi başlıyor...

T24-
Türkiye ile İsrail arasında krize neden olan Filistin-Gazze
sorununun arkasındaki en önemli figürlerden birisi Hamas. Ancak
kamuoyu, medyada genel çizgileriyle söz konusu edilen bu hareketin
nasıl doğduğu, neyi hedeflediği, nasıl bir tabana oturduğu ve
Türkiye ile ilişkileri konusunda birinci elden bilgilere sahip
değil. Hamas üzerine akademik çalışma da yürüten T24 Şam
Muhabiri Emre Çalışkan, hareketin önemli temsilcileriyle de
görüşerek dünyanın tartıştığı bu örgütü büyüteç
altına aldı.
T24'te
5 Haziran Pazartesi gününden itibaren izleyeceğiniz yazı
dizisinde şu soruların yanıtlarını bulacaksınız?
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Hamas, adını nereden alıyor?
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Nasıl kuruldu, kısa ve orta vadedeki hedefleri ne?
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Hangi toplumsal tabana dayanıyor?
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Örgütün temel referansları nasıl tarif edilebilir?
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Hamas içindeki “radikaller” ile “rasyoneller”in farkı
nelerden kaynaklanıyor?
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Örgüt yöneticilerinin sosyo-ekonomik kökeni ne?
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Örgütün Filistin'deki popülaritesi hangi nedenlerden
kaynaklanıyor?
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Hamas'ın El Kaide'den farkı ne?
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İsrail Hamas'ı nasıl kullandı?
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Örgütün dış bağlantıları ne, Suriye, İran, Katar ile
ilişkileri hangi düzeyde?
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Hamas'ın Türkiye ile ilişkilerinin mimarı kim, hangi isim onlarca
kez Suriye'ye gitti?
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Örgüt yönetimi AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan hakkında ne
düşünüyor?