T24'ün fotoğrafı Republica'da

T24 editörlerinden 24 yaşındaki Sinem Babul'un Gezi Parkı direnişinin 2. gününde çektiği fotoğraf, direnişin simge fotoğraflarından biri oldu. Polisin sıktığı tazyikli suya direnen kırmızılı kadının fotoğrafı Türkiye'de Hürriyet, dünyada da NBC'de yer buldu. Son olarak Repculica gazetesi Gezi Parkı direnişinin haberini T24 editörü Sinem Babul'un fotoğrafıyla manşetine taşıdı.

İşte Republica'nın o manşeti:

Gezi Parkı direnişi 6. gününe girdi. Yaşanan bu süreç hafızalarda belki de en çok fotoğraflarla kalacak. Direnişi en çok da cesur kadınlarla hatırlayacağız.

3 sembol fotoğraf

Kadınların polisin biber gazı ve tazyikli su sıkılırken çekilmiş 3 sembol fotoğrafı oldu. Bu fotoğraflardan biri de T24 editörlerinden Sinem Babul'a ait. Babul'un polisin sıktığı tazyikli suya direnen "kırmızılı kadın" fotoğrafı başta Türkiye olmak üzere dünya basının ilgi oldağı oldu. NBC'nin ardından Republica da Babul'un fotoğrafını manşet yaptı .