T24'ten okurlara: 24 saat sonra tekrar merhaba, siz varsanız biz varız

T24, 1 Eylül 2009'da yayına başladı. Sitemiz, yayında olduğu yaklaşık dokuz yıl içinde hiç karşılaşmadığı bir sorun nedeniyle ilk kez 24 saat okurlarına ulaşamadı.

Pazar günü saat 17:00 sıralarında T24'e erişim kesildi ve teknik ekiplerin tam 24 saat süren müdahalelerinin ardından, tekrar karşınıza çıkabildik. Sorun, T24'ün Microsoft'ta bulunan sunucusunda ortaya çıkan bir sıkıntıdan kaynaklandı.

Nedeni ne kadar T24'ten uzakta olsa da, kesinti nedeniyle özür dilediğimiz okurlarımıza, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için yapısal adımlar atmakta olduğumuzu duyurmak istiyoruz.

Yayınımızın kesilmesi üzerine çok sayıda okurumuzun, "T24'ün resmi bir kararla kapatılmış olabileceği" yolundaki kaygılarına da tanık olduk. Yayında olamamak elbette bizim, ancak etkili bir haber mecrasına erişim sağlayamayan binlerce insan için akla gelen ilk ihtimalin "kapatma" olması ise Türkiye'nin sorunu.

Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün içinde bulunduğu durum, ne yazık ki bu kaygıların yersiz değil, aksine hayatın olağan akışına uygun olduğunu gösteriyor.

T24'ün yayında olamadığı süre içinde o kadar çok güzel mesaj da aldık ki, kâbus gibi geçen 24 saatin tek tesellisi bu oldu.

Siz varsanız biz varız, sağolun.

