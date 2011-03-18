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T24'te yeni yazısı dizisi: Sudan

Prof. Tayfun Atay, büyük bir insanlık trajedisi yaşanan ve bölünen Sudan'daki gözlemlerini aktarıyor...

18 Mart 2011 02:00

T24 - Yazarımız Prof. Tayfun Atay, büyük bir insanlık trajedisi yaşanan ve bölünen Sudan'daki gözlemlerini T24 okurları için kaleme aldığı “Arabist İslamın Animist Afrika'ya Seyir Noktası: Sudan” başlıklı yazı dizisinde topladı. Atay'ın yazı dizisi yarın T24'te başlayacak.

 

Sudan'daki siyasal bölünmüşlük nasıl aşılacak?

 

Darfur'daki kamplarda nasıl bir yoksulluk yaşanıyor?

 

Türkiye Sudan'a nasıl yardımda bulunuyor?

 

Fethullah Gülen çevresi ile gönüllü kuruluşlar Sudan'da nasıl bir faaliyet yürütüyor?

 

Türk dış politikasının Afrika açılımının can alıcı durağı olan Sudan'da Türkiye algısı nasıl?

 

İslam'ın Kara Afrika ile buluştuğu nokta olan Sudan'a giden Tayfun Atay, bu soruların yanıtlarını T24'te yarın  başlayacak “Arabist İslamın Animist Afrika'ya Seyir Noktası: Sudan” başlıklı dizisinde verecek.

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