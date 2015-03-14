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T24’te yeni dizi: Dönüm Noktasında Aleviler ve Türkiye

Nil Mutluer hazırladı; Aleviler, kurum temsilcileri, kadınlar ve sokak konuşuyor…

14 Mart 2015 02:00

Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Nil Mutluer’in hazırladığı “Dönüm Noktasında Aleviler ve Türkiye” başlıklı yazı dizisi yarın T24’te başlıyor.

Mutluer, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24’ün desteğiyle hazırladığı dizi kapsamında  Alevilerle, Alevilerin ve kurum yetkililerinin kendilerini nasıl algıladıklarını, Aleviliği nasıl anlattıklarını, siyasetçilerin Aleviliğe yaklaşımlarını, Alevi toplumunda kadınların konumunu ve hâlen yaşadıkları ayrımcılıkları konuştu.

Mutluer’in görüş aldığı hemen hemen her kesim,  “Alevi hareketinin genç bir hareket olduğunu, ancak mücadelenin içindeki pek çok insanın birbirleriyle yaptığı gerekli gereksiz tartışmalarla yorulduğunu” düşünüyor.

Alevilik inancı öldürülüyor mu, gündelik hayat ve inanç ilişkisi nasıl, Türkiye’de Alevi olmanın bedeli ne, Alevilik merkezileştirilmek mi isteniyor, hükümetin yaklaşımları ve ziyaret ettikleri Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında ne düşünüyorlar, Alevilerin siyasi matematiği hakkında neler söylenebilir, Suriye’deki savaşa ilişkin tartışmada neler söyleniyor, mahallelerde neler oluyor?

Sosyolog Nil Mutluer

Sahaya da uzanan çalışmalarıyla bilinen konunun önde gelen uzmanlarından Yard. Doç. Nil Mutluer’in dosyası bunlar ve izleyen sorulara önemli cevaplar içeriyor.

Dönüm Noktasında Aleviler ve Türkiye başlıklı yazı dizisi yarın T24’te başlıyor.

 

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