T24 yazarları Cumhurbaşkanı Gül'ün TBMM konuşmasını yorumladı

Cumhurbaşkanı Gül'ün TBMM'de yaptığı konuşmanın tam metni

Gül: Gezi Parkı’nda çevre duyarlılığı ve şehir estetiği kaygılarını sergileyen gençlerin barışçı eylemlerini, demokratik gelişkinliğimizin yeni bir tezahürü olarak gördüm