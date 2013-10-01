T24 LogoT24 Logo
Gündem

T24 yazarları Cumhurbaşkanı Gül'ün TBMM konuşmasını yorumladı

T24 yazarları Aydın Engin, Ergun Babahan, Bekir Ağırdır, Çiğdem Toker ile Murat Sabuncu, Abdullah Gül'ün Meclis konuşmasını değerlendirdi...

01 Ekim 2013 23:02

 

Aydın Engin: Cımbızlar -galiba- elde kaldı

 

\
 

 

Ergun Babahan: Erdoğan taşradır, Gül ise kent!

 

\

 


Bekir Ağırdır:

Cumhurbaşkanı'nın konuşması: Başbakan ile rekabet mi, birbirini tamamlama mı?

 

\

 

 

Çiğdem Toker:  Gül veda etmedi, virgül attı

 

 

\

 

Murat Sabuncu: Gül idarecidir, Erdoğan net...

 

\

 

ETİKETLER

aydın enginbekir ağırdırçiğdem tokermurat sabuncuergun babahantbmmcumhurbaşkanı gül

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Gül'ün TBMM'de yaptığı konuşmanın tam metni

Gül: Gezi Parkı’nda çevre duyarlılığı ve şehir estetiği kaygılarını sergileyen gençlerin barışçı eylemlerini, demokratik gelişkinliğimizin yeni bir tezahürü olarak gördüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24