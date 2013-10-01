T24 yazarları Cumhurbaşkanı Gül'ün TBMM konuşmasını yorumladı

<p>\r\n\t </p>\r\n<h2>\r\n\tAydın Engin: Cımbızlar -galiba- elde kaldı</h2>\r\n<p>\r\n\t </p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi cimbizlar-galiba-elde-kaldi 7543\\""><img alt="\\" \\"" src="\\" media editorials aydın" engin (1)(1).jpg\\" width:" 620px; height: 310px\\" /></a><br />\r\n\t </p>\r\n<p>\r\n\t </p>\r\n<h2>\r\n\tErgun Babahan: Erdoğan taşradır, Gül ise kent!</h2>\r\n<p>\r\n\t </p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi erdogan-tasradir-gul-ise-kent 7540\\""><img alt="\\" \\"" src="\\" media editorials ergun" babahan(2).jpg\\" width:" 620px; height: 310px\\" /></a></p>\r\n<p>\r\n\t </p>\r\n<h2>\r\n\t<br />\r\n\tBekir Ağırdır:</h2>\r\n<h2>\r\n\tCumhurbaşkanı'nın konuşması: Başbakan ile rekabet mi, birbirini tamamlama mı?</h2>\r\n<p>\r\n\t </p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi cumhurbaskaninin-konusmasi-basbakan-ile-rekabet-mi-birbirini-tamamlama-mi 7541\\""><img alt="\\" \\"" src="\\" media editorials bek(1).jpg\\"" width:" 620px; height: 310px\\" /></a></p>\r\n<p>\r\n\t </p>\r\n<p>\r\n\t </p>\r\n<h2>\r\n\tÇiğdem Toker: Gül veda etmedi, virgül attı</h2>\r\n<p>\r\n\t </p>\r\n<p>\r\n\t </p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi gul-veda-etmedi-virgul-atti 7542\\""><img alt="\\" \\"" src="\\" media editorials toker(1).jpg\\"" width:" 620px; height: 310px\\" /></a></p>\r\n<p>\r\n\t </p>\r\n<h2>\r\n\tMurat Sabuncu: Gül idarecidir, Erdoğan net...</h2>\r\n<p>\r\n\t </p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: t24.com.tr yazi gul-idarecidir-erdogan-net 7544\\""><img alt="\\" \\"" src="\\" media editorials msab(1).jpg\\"" width:" 620px; height: 310px\\" /></a></p>\r\n<p>\r\n\t </p>\r\n