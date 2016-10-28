T24 spor sayfası yayında

Güncel ve tarafsız spor haberlerinin yayımlandığı; köşe yazıları, fotoğraf ve video galerileri ile T24'ün yenilenen spor sayfasını takip edebilirsiniz.

Haberciliğin önüne hiçbir görüş ve inancı koymayan yayın politikası, önde gelen yorumcu ve analistlerden oluşan yazar kadrosuyla Türkiye'nin en güvenilen az sayıdaki haber mecrası arasında bulunan T24, yayın politikasını sporda da sürdürecek.

Güncel haberler, köşe yazıları, spor gündeminin tartışma yaratan ama sadece sporun içinde kalan çizgisiyle sporseverlere farklı bir bakış açısı sunacak.

T24 Spor sayfası



