T24 köşelerinde bugün...

<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/aydin-engin/bazen-susmak-da-insanlik-sucudur,9775" target="_blank">Aydın Engin: <span style="line-height:1.5;">Bazen susmak da insanlık suçudur…</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/bekir-agirdir/cumhurbaskanligi-secimi-sonrasi-senaryolar,9774" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Bekir Ağırdır: </span><span style="line-height:1.5;">Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası senaryolar</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/ergun-babahan/dis-politikadaki-yanlislarin-bedelini-anadolu-oduyor,9773" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Ergun Babahan: </span><span style="line-height:1.5;">Dış politikadaki yanlışların bedelini Anadolu ödüyor!</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/akdogan-ozkan/egede-secmenin-nabzi-kizgin-saclardan-serinkanli-serbestiye,9772" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Akdoğan Özkan: </span><span style="line-height:1.5;">Ege’de seçmenin nabzı: Kızgın saclardan serinkanlı serbestiye</span></a></p>\r\n