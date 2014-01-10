T24 köşelerinde bugün...

<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazi/geceleri-rahat-uyuyabiliyor-musunuz-sayin-necdet-ozel/8260" target="_blank">Hakan Aksay: <span style="font-size:12px;">Geceleri rahat </span><span style="font-size:12px;">uyuyabiliyor musunuz, </span><span style="font-size:12px;">Sayın Necdet Özel?</span></a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazi/erdogan-ne-kadar-dayanir/8259" target="_blank">Aydın Engin: <span style="font-size:12px;">Erdoğan ne kadar </span><span style="font-size:12px;">dayanır?</span></a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazi/kan-kardesler/8264" target="_blank">Kerem Altan: Kan kardeşler</a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazi/gundem-randevuevinden-cikis-yollari/8261" target="_blank">Orhan Alkaya: <span style="font-size:12px;">Gündem </span><span style="font-size:12px;">Randevuevi’nden </span><span style="font-size:12px;">çıkış yolları</span></a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazi/kaza-olum-polis-ve-adalet-uzerine/8256" target="_blank">Atilla Dorsay: <span style="font-size:12px;">Kaza, ölüm, polis </span><span style="font-size:12px;">ve adalet üzerine</span></a></p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazi/pirlantaya-vergi-geliyor-mu/8265" target="_blank">Emrah Akın: <span style="font-size:12px;">Pırlanta’ya vergi </span><span style="font-size:12px;">geliyor (mu?)</span></a></p>\r\n