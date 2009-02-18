T-Mac sezonu kapattı



Houston Rockets'ın yıldız forveti Tracy McGrady dizinden ameliyat oldu.



Kariyeri boyunca sakatlıklardan çok çeken Tracy McgGrady, sol dizinden ameliyat olma kararı aldı.



Takas döneminin bitimine iki gün kala adı birçok transfer dedikodusunda anılan Houston'lı oyuncu, ameliyat kararıyla sezonu kapadı. Geçtiğimiz yıl 16 maç kaçıran 29 yaşındaki atletik forvet, bu sezonun ilk 54 maçında ise yalnızca 35 kez forma giydi.



Yedi kez All-Star seçilen T-Mac, geçtiğimiz mayıs ayında dizinden ameliyat olmuş ve tedavis süreci sonrasında yeniden basketbola dönmüştü. Ocak ayında aynı dizinden bir kez daha sakatlanan McGrady, bu ameliyatla sezonu kapatmış oldu.



"Son maçlarda dizimde çok ağrı vardı, artık dayanılmaz bir hal aldığı için ameliyat olmaya karar verdim" diyen McGrady, bu sezon 15.6 sayı ve 5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyordu.

