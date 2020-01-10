T24 haber bülteni Manşet | 10 Ocak 2020

Hakan Aksay'la T24 Manşet'te bugün |

-Ukrayna uçağını yanlışlıkla İran mı düşürdü?

-Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına Hafter’den olumsuz yanıt geldi. Ortadoğu uzmanı gazeteci Musa Özuğurlu T24 Manşet’e yorumladı.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı'na hakaretten haklarında dava açılan iki çocuğu şiir ezberleme şartıyla affetti.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “evlilik” çıkışı.

-AtlasGlobal, ekonomik krizden yakasını kurtaramıyor. Şirket bu kez de Avrupa’ya uçuşlarını durdurdu.

-Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Tutuklu gazeteci sayısında Türkiye dünya ikincisi.