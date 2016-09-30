SZ: Zschäpe için durum hiç iç açıcı değil

Aşırı sağcı NSU örgütüyle ilgili davanın baş sanığı Beate Zschäpe, ilk kez sözlü ifade verdi. Zschäpe ifadesinde daha önce aidiyetini Nasyonal Sosyalizm'in bazı ögeleri üzerinden tanımladığını ancak artık bunun değiştiğini savundu. Süddeutsche Zeitung Zschäpe için durumun hiç de iyi görünmediği yorumuna yer veriyor:

"Zschäpe'nin açıklaması davanın son metrelerinde geldi. Üç hafta içinde psikiyatrik bilirkişi raporu mahkemeye sunulacak. Öte yandan kendinden çok emin bir dille yazdığı bir mektup ortaya çıktı ki, bu da NSU'ya sadece duygusal bağlılığı olduğu yönündeki iddiasını yalanlıyor. Bu da yetmezmiş gibi bu mektubu bir yabancıya saldırıda bulunan bir aşırı sağcıya göndermiş. Kimse kimseye kiminle mektup arkadaşı olacağını söyleyemez. Ancak Protestan yardım kuruluşu Selamet Ordusu'na bir mektup yazsa daha az kuşku uyandırırdı. Beate Zschäpe için durum hiç iç açıcı değil. İster konuşsun, ister konuşmasın..."

Kölner Stadt-Anzeiger de yorumunda bu saatten sonra taktik değiştirmesinin Zschäpe'nin işine yaramayacağı görüşüne yer veriyor:

"Hiçbir sanık ifade vermek mecburiyetinde değil. Ancak konuşmaya karar veren bir sanık, bir özürden daha fazlasını sergileyebilmeli. Keza, Zschäpe'nin hangi davranışının bu ‘özrün' kapsamında olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü çoğu ırkçı motiflerle işlenmiş 10 cinayetin kurbanlarının yakınları hala boş yere Zschäpe'den söz konusu suçlara ne ölçüde karıştığı ve kurbanların hangi kriterlere göre, ve kim tarafından seçildiği hakkında yanıt bekliyor. Zschäpe'nin ‘Nasyonal sosyalist ideolojiyle' bağlarını kopardığı ve artık insanları etnik kökenlerine göre değil, ‘tavır ve hareketlerine' göre değerlendirdiği şeklindeki açıklamasının hedefi, belli ki mahkemeyi tehlikeli olmadığına inandırmak. Ancak bu kendini savunmak için ortaya koyduğu bir iddiadan ibaret ve sonuçta Zschäpe'ye bir yararı olmayacak."

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung'un aynı konudaki yorumu ise şöyle:

"Bizzat okuduğu, bir parça pişmanlık ve insanlık kırıntıları taşıyan bir açıklama yapması, yeni avukatlarının Zschäpe'ye verdiği, olabilecek en akıllıca tavsiye. Zschäpe açısından kötü olansa bu adımın ardında yatan hesabın alenen ortada oluşu."

İklim değişikliğiyle mücadele için Yeşiller'den radikal bir öneri geldi. Parti 2030'dan itibaren benzinli ve dizelli araçların trafiğe çıkışına izin verilmemesini talep ediyor. Düsseldorf'ta yayımlanan Handelsblatt gazetesi yorumunda yasakların olası olumsuz etkilerine dikkat çekiyor:

"Yeşiller partisinin federal yönetim kurulunun 2030'dan itibaren benzinli ve dizelli araçların trafiğe çıkışına izin verilmemesini talep etmesiyle ilgili tartışmalar Yeşiller'in 2013'teki genel seçimler öncesindeki ‘Sebze Günü' girişimini hatırlatıyor. Yeşiller iklim korumaya katkıda bulunmak için kamu yemekhanelerinde haftanın bir günü sadece etsiz yemekler çıkarılmasını önermişti. Ancak girişim partinin 'yasaklar partisi' olarak ünlenmesine, hız sınırı ve yüksek vergilerle ilgili girişimlerle birleşince de sefil bir seçim sonucuna yol açmıştı. Yeşiller bu deneyimden hiç mi bir şey öğrenmedi? Her halükarda yasakların fazla faydası olmuyor. Sadece karşı görüşleri daha çok kışkırtıyorlar."

©Deutsche Welle Türkçe

Derleyen: Banu Wöltje