SZ: Schulz'den Merkel'e 'güç kibri' eleştirisi

Süddeutsche Zeitung gazetesi Sosyal Demokrat Parti‘nin seçim programını oyladığı Dortmund'daki kongrede konuşan partinin başbakan adayı Martin Schulz'un konuşması ile ilgili analizinde, Schulz'ün Almanya Başbakanı Angela Merkel'i demokrasiyi hor görmekle suçladığını bildirdi.

"Hristiyan Birlik Partileri ve Merkel'e karşı daha sivri bir şekilde saldıran Schulz, genel seçimlere kadar partisinin Merkel'in partisi ile yarışta arayı kapatacağına yemin etti. 600 delege ve binlerce parti taraftarına yaptığı konuşmasında Merkel'i eleştiren Schulz, Başbakan Merkel'in partisinin daha az kişinin sandığa gideceği hesabı yapmasını eleştirerek 'Ben bunu demokrasiye saldırı olarak tanımlarım' dedi. Schulz Merkel'i 'güç kibri' içinde olmakla suçladı."

Haftalık Der Spiegel dergisi de Schulz'un kongre konuşmasını sayfalarına taşıdı. Spiegel Schulz'un konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendiğini bildirdi.

"Başbakan adayı Martin Schulz kongrede 'kavgacı' bir konuşma yaptı. Başbakan Merkel'i demokrasiyi küçük görmekle eleştirdi... Schulz konuşması vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da net bir mesaj gönderdi. Schulz ülkede tutuklu bulunan gazetecileri kast ederek, 'Sayın Erdoğan, insanları serbest bırakınız. Mümkünse hemen bugün' diye seslendi."

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesindeki Markus Wehner imzalı yorumda ise Sosyal Demokratların Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) yaz uykusunda olmasını iyi değerlendiremediği yorumunu yapıyor:

"Seçimlerden üç ay önce SPD bu pazar parti kongresi yaparak seçim yarışını başlatıyor. Geçtiğimiz haftalarda Merkel'in partisinin yaz uykusunda olduğuna inanırken vergi, emeklilik ve diğer birçok konudaki düşüncelerini açıkladılar. Ancak Sosyal Demokratlar bunu kullanamadı. Merkel'in partisi genel başkanlarının uluslararası arenada boy göstermesinden faydalandı. Hristiyan Demokrat Birlik ve Sosyal Demokrat Parti arasındaki oy oranı farkı 15 puana yükseldi. Sosyal Demokratlar kararsız seçmene umudunu bağladı. Ancak kararsız seçmenler her zaman tahmin edilenden farklı yönde oy kullanmıştır, çünkü seçimden birkaç gün ya da hafta önce karar verirler. Ancak Alman seçmeni o kadar da kararsız değil. Almanya'nın geçmişinde her zaman hükümet edebilecek, istikrar sağlayacak, dükkanın işlemesini sağlayacak bir partiyi iktidara getirdiler. Bu genellikle Birlik partileri oldu."

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